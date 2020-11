Lidl vende la mejor hamburguesa vegana de España para la OCU

21 de noviembre de 2020 (10:45 CET)

No es que sea precisamente un secreto que cada vez son más los que, tanto en España como en el resto del planeta, están apuntando a una alimentación y una actitud vegana o vegetariana.

Ya sea por motivo ideológicos (el veganismo es la actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen anima según la RAE) o simplemente por motivos medioambientales, los productos destinados a los veganos y a los vegetarianos son cada vez más comunes en nuestros supermercados.

Lo curioso del caso es que, sobre todo en cuanto a los productos vegetarianos, no todos los que compran este tipo de productos se consideran vegetarianos, sino que simplemente deciden apostar por ciertas compras ya sea por su sabor o por el simple hecho de ser más saludables.

Lidl arrasa con esta hamburguesa vegana

Cómo no, en Lidl, una de las cadenas que más ha crecido en los últimos años en nuestro país, tiene un buen surtido de este tipo de productos. Precisamente ha sido un estudio realizado por la marca de Lidl My Best Veggie el que ha determinado que, actualmente, el 49 por ciento de los españoles ya han probado en alguna ocasión una hamburguesa vegetal.

Y es en Lidl donde, precisamente, podemos encontrar la que para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es la “compra maestra” en cuanto a hamburguesas veganas: el rulo vegetal ecológico de tofu y algas de su marca My Best Veggie.

La OCU la considera como la mejor opción en cuanto a relación calidad/precio. Una muestra más del buen hacer de Lidl con este tipo de productos que, como bien saben en la cadena alemana, no hacen otra cosa que ir ganando poco a poco protagonismo en muchas casa españolas.

Es muy probable que, de hecho, dentro de unos años, como ocurre en muchos otros país de Europa, este tipo de hamburguesas sean ya mucho más comunes y formen parte de la alimentación habitual en nuestra sociedad.