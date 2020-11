El robot de cocina mejor valorado no es la Thermomix ni el de Lidl (y está a 248 euros en Amazon)

17 de noviembre de 2020 (13:44 CET)

Si has estado atento a los medios en las últimas semanas, habrás visto que Thermomix y Lidl se han visto las caras en los juzgados. El motivo es que los primeros consideran que la cadena de supermercados les ha plagiado el robot de cocina.

No obstante, no estamos aquí para contarte las bondades, similitudes o diferencias entre ambas, sino para proponerte una alternativa a ambos productos y que Amazon tiene actualmente en oferta. Y atención, porque es el más vendido de la web de ventas on line y también el mejor valorado.

Esta es la mejor alternativa a los robots de cocina de Thermomix y Lidl

Se trata del robot de cocina Mambo 9090 de la marca Cecotec. Un electrodoméstico que cuenta con hasta 30 funciones. Concretamente trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función Turbo.

Por otro lado, incorpora báscula y dispone de una jarra de acero inoxidable de 3,3 litros que podremos limpiar en el lavavajillas.

Asimismo, el paquete incluye una cuchara MamboMix para amasar, un cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones a la vez que nos permitirán ahorrar mucho tiempo.

Por otro lado, el sistema nos permite escoger entre 10 niveles de potencia calorífica, entre 37 y 120 grados. Por otro lado, evita el sobrecalentamiento y cuenta con tecnología antiadherente, con lo que nuestros alimentos no se pegarán ni quemarán. Asimismo, podremos programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y Turbo.

Rebajada en más de 50 euros por el Black Friday

Todo ello acompañado de una pantalla digital táctil que nos permitirá un manejo sencillo, directo y satisfactorio.

Todo ello tiene un precio habitual de 299 euros. Sin embargo, Amazon se adelanta al Black Friday y rebaja su precio hasta los 248,99 euros. Y recuerda que al superar los 30 euros, el envío es gratis.