Los amantes del chocolate necesitarán este cacao natural del Mercadona para postres, desayunos…

Los amantes del chocolate lo son para absolutamente todo: postres, meriendas, cenas… No puede faltar. Pero claro, existe un problema, y es que el chocolate engorda, y no lo podemos utilizar en todo lo que queramos… Excepto si tomamos cacao puro, natural y saludable. Y no, no hablamos del ColaCao ni del Nesquik, ni mucho menos… Hoy os traemos un producto del Mercadona que causa sensación entre quienes lo prueban y está muy de moda por lo saludable que es.

Este chocolate del Mercadona es lo más natural que puede haber

Es el cacao natural del Mercadona; un cacao puro, desgrasado en polvo, con el 0% de azúcares añadidos y sin gluten. Es perfecto para repostería, para hacer bebidas… Para todo lo que se nos ocurra, una alternativa de lo más saludable que además es de lo más barata. ¿Qué truco tiene?

En primer lugar, es cacao puro, con nutrientes, vitaminas y minerales como el potasio, fósforo, magnesio, calcio, zinc, hierro, cromo, colina, folato, luteína, vitaminas B1, B2 y fibra. Si le damos la vuelta a la etiqueta vemos que solo tiene 16 gramos de grasas, 10 de ácidos grasos saturados y otros 16 de hidrratos de carbono.

Cacao puro Mercadona

Este cacao envasado por La Chocolatera que podemos encontrar en Mercadona es 100% puro, sin ningún tipo de azúcares añadidos (ideal para diabéticos, por cierto), tampoco gluten y es desgrasado, por lo que no tengas miedo de engordar ni de que te siente mal. Al contrario, tiene múltiples beneficios.

Como decimos, está envasado por La Chocolatera, pero lo vende Mercadona por solo 2,70 euros el pequeño bote de 250 gramos, que nos valdrá para todo lo que pensemos: desde un chocolate mañanero hasta los postres más chocolateros. ¡Así que a por ello!

Seguro que estos productos de Mercadona también te interesan: