Maisons du Monde trae a tu casa el estilo vintage de la mano de su bar más innovador

Desde hace muchos años, Ikea ostenta de forma merecida el papel de principal referencia en lo relativo al ámbito decorativo. Un hecho que la cadena sueca debe en gran parte a la practicidad de su catálogo, con un sinfín de productos que, mucho más allá de decorar cualquier estancia, facilitan muchos aspectos de nuestro día a día.

Sin embargo, no han sido pocas las plataformas que, en ocasiones, han logrado plantar cara al gigante sueco. Una de ellas no ha sido otra que Maisons du Monde, una plataforma que ha encontrado en un catálogo más innovador y, por qué no decirlo, extravagante, un nicho con el que muchos buscan dar ese toque de originalidad a tu hogar.

Guarda tus bebidas con estilo de la mano de Maisons du Monde

Sin ir más lejos, los minibares en los que guardar todo tipo de bebidas, licores y demás, han estado a la orden del día desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, desde Maisons du Monde han querido apartarse de la estructura clásica, basada en un sencillo mueble con una cristalera donde guardar esas botellas, para apostar por el Bar Globo vintage de la serie BACCO.

El Bar Globo vintage de la serie BACCO, disponible en Maisons du Monde.

Un elemento basado en la artesanía italiana, ya que está elaborado a mano, y que destaca por su elegante y excéntrico diseño, que supone una representación del globo terráqueo. A simple vista puede parecer un mero elemento decorativo, pero la sorpresa llega cuando levantamos la tapa, ubicada a partir del hemisferio superior, y queda revelado un elegante bar en el que guardar todas nuestras botellas.

Y no lo decimos por decir; este elemento decorativo tiene una capacidad para guardar hasta cuatro botellas y doce vasos, por lo que será el complemento ideal para aquellas noches de celebración en las que queramos tomar una copa rodeados de nuestros seres queridos. Sin dejar a un lado, como es lógico, la elegante estética, representada por una réplica cartográfica del siglo XVII.

Un elemento que no hace sino demostrar el secreto que se esconde tras el éxito de Maisons du Monde, de la mano de unos productos innovadores que otorgan a cualquier estancia de tu hogar un aire distinguido que sorprenderá a tus visitas. Y para que este globo terráqueo sea vuestro, tendréis que visitar la página web de Maisons du Monde, donde lo encontraréis por 683 euros.