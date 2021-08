Mango rescata la moda (con polémica) que hizo famoso a Michael Jackson en los años 80: otoño cargado de sorpresas

Michael Jackson, el rey del pop, nos cautivó con su música y a pesar de su triste fallecimiento será legendario para siempre, generación tras generación. Y eso es lo que podría pasar con una de sus modas. Aunque él era cantante, sin percatarse, Jackson también creaba tendencia. Y es que muchos fans querían ser como él. Aún le recordamos con sus trajes, sus pantalones negros ajustados de pinza, calcetines blancos y mocasines negros. Muchos quisieron copiarle en los 90, pero era una moda que solo le quedaba bien a él, o eso pensábamos.

En los 90, los cambios tan arriesgados no estaban bien vistos. Cada prenda era para una ocasión, por ejemplo, las sudaderas o el chándal para hacer deporte y no para lucir por la calle de forma informal. En los 90 estaba muy mal visto llevar calcetines blancos, destinados a la práctica de ejercicio físico, con zapatos de vestir. Lo que Michael Jackson no sabía es que su ‘look’ sería una auténtica revolución en 2020 y 2021.

La moda del calcetín blanco con zapato de vestir vuelve en 2021

Ahora esta moda de lucir calcetines blancos altos con zapatos de vestir es la protagonista de la moda ‘Street Style’. Ya hemos visto a muchos influencers en las redes sociales de esta guisa. ¿Pero seríamos capaces de ponérnoslos nosotros? Nuevamente, el debate está servido, ya que esta moda siempre ha sido muy polémica y poco aceptada de forma visual.

Mango ha presentado su nueva colección para este otoño 2021 que está a la vuelta de la esquina aunque no queramos y entre todas las novedades encontramos la del calcetín blanco con el zapato de vestir, combinado también con un traje negro o azul marino, al más puro estilo Michael Jackson.