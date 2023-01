Las mejores tablas de paddle surf para disfrutar del mar

¿Comprar una tabla de paddle surf en pleno invierno? Claro que sí: esta época, que es la temporada baja para los deportes náuticos, se pueden encontrar excelentes oportunidades de artículos como son las tablas hinchables para realizar paddle surf.

Vamos a analizar las tablas hinchables para este pasatiempo, pero cabe precisar que en el mercado también hay tablas rígidas; que si bien evitan tener que inflarlas y tienen una mayor durabilidad tienen en contra sus problemas de transporte y almacenamiento.

Los modelos que podemos encontrar se venden con remos y bomba de inflado, así como con un kit de reparación.

A pesar de ser hinchables tienen que lograr una rigidez absoluta al inflarse, sino será muy difícil poder afrontar las olas y contar con estabilidad.

Cabe tener en cuenta el peso de la persona, por lo que hay que elegir tablas de mayor o menor volumen, entre los 130 y los 190 litros.

En cuanto a la estatura, no es un problema, solo es cuestión de ajustar el remo para que sea más cómodo de manipular.

Tabla para Paddle Surf de Exprotrek, Tabla de Paddle Surf Hinchable, Set de Tabla para Sup, 8 Pulgadas de Espesor 150 KG MÁX

La tabla de sup de Exprotrek cuenta con unas dimensiones de 305 x 77 x 16 cm. Ofrece ligereza y flexibilidad para una diversión garantizada a la hora de practicar deportes acuáticos. Gracias al grosor de 8 pulgadas, incluso los que se inicien en el SUP pueden mantener el equilibrio y la estabilidad sin problemas. Su diseño dinámico garantiza el control direccional y la estabilidad al surfear. El diseño de la almohadilla de direccionamiento puede ayudarte a realizar curvas cerradas de manera rápida y precisa. Si deseas grabar tu viaje, simplemente usa el soporte para cámara GoPro y podrás capturar cada segundo de tu aventura. La bomba de doble acción permite inflarla en pocos minutos; el diseño especial laminado y las costuras le aportan una mayor resistencia y durabilidad a la tabla de surf.

La tabla de paddle surf de Bluefin utiliza Superficie Exo de PVC Laminado, y se presentan como las más estables y duras. Con las anillas D se puede transformar la tabla en un SUP kayak. Para ello se ajusta el asiento acolchado y se coloca la pala especial. La cómoda mochila SUP tiene acolchado extra y correas anchas. El remo es de 2 piezas, con caña ergonómica de fibra de vidrio, pesa un 45% menos que otros remos. Su pala, de poliuretano rígido, no se raya y flotan. La quilla central de 20cm con inclinación optimizada proporciona un gran deslizamiento y versatilidad. Sin partes de metal, se fija en segundos. La bomba de acción doble infla en ambos sentidos. Incluye kit de kayak y soporte de cámara deportiva, mochila acolchada con bolsillo exterior, eficaz bomba de aire de acción doble.