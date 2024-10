Mercadona conquista a los amantes del chocolate con su nuevo producto

A lo largo de los años, todos hemos escuchado en algún momento u otro de nuestras vidas que picar entre horas no es un hábito recomendable en ninguna alimentación. Una afirmación que tiene parte de verdad, puesto que no es saludable, especialmente cuando ese picoteo se da mediante alimentos ultraprocesados, pero no se puede decir que sea una afirmación categórica.

Y es que, de acuerdo a lo que dicen muchos nutricionistas, existen algunos alimentos saciantes que sí pueden ser beneficiosos para ayudarnos a matar el hambre entre horas y, del mismo modo, permitirnos hacer comidas más ligeras después. Por suerte, de la mano del catálogo de Mercadona, las opciones con las que contamos son de lo más variadas. Y si eres un amante del dulce, te aseguramos que estás de enhorabuena.

El último chocolate en llegar al Mercadona que causa furor entre sus clientes

Del mismo modo que los nutricionistas no recomiendan picar entre horas, también reconocen que el chocolate negro es un alimento muy beneficioso para la salud desde distintos puntos de vista. Entre muchas otras cosas, disminuye el colesterol y la presión arterial alta, y además, gracias a su gran contenido antioxidante puede ser útil para aquellos que buscan adelgazar.

El chocolate negro son sal rosa de Hacendado, disponible en Mercadona.

Por ello, en Mercadona han decidido aumentar la apuesta por este alimento, de la mano del chocolate negro con sal rosa de Hacendado, que ha causado auténtico furor entre sus clientes, quienes ya aseguran que está riquísimo y es un imprescindible. Para los que lo desconozcan, la sal rosa, procedente del Himalaya, se diferencia de la sal común en su composición, que está caracterizada por la presencia de otros minerales como potasio, magnesio o sulfato de calcio.

Y aunque parezca contraproducente, la presencia de sal en el chocolate negro se ha popularizado a lo largo de los últimos años, debido a que esta sal sirve para acentuar el dulzor y suprimir el amargos propio de este alimento. Por ende, la presencia de la sal actúa como un potenciador natural para resaltar el sabor del chocolate. Y en Mercadona, teniendo esto en cuenta, han decidido apostar por la sal de moda en uno de sus ‘top ventas’ en los lineales del dulce.

Y es que este chocolate, que cuenta con un 72% de cacao puro, destaca por contar con unos ingredientes que lo convierten automáticamente en un dulce sumamente recomendable. Entre ellos, destacan la pasta de cacao, el azúcar, la manteca de cacao, un 0’5% de sal rosa que potencia su sabor, además de emulgentes, lecitina y aroma, haciendo de este uno de los chocolates más innovadores que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona.

Un producto con el que la cadena valenciana vuelve a demostrar un enorme interés por satisfacer los gustos de sus clientes, incluso los de aquellos más exigentes. En esta ocasión de la mano del chocolate de moda que se ha consolidado como uno de los favoritos de los amantes del dulce. Y lo puedes encontrar ya mismo en los lineales de tu Mercadona más cercano por un precio de tan solo 1,85 euros.