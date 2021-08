Mercadona tiene a la venta la réplica del perfume favorito de la Reina Letizia: 8 euros

A veces los reyes nos dan la sensación que están por encima de todo, sin embargo, la Reina Letizia nos ha demostrado que es tan humano como cualquier otra persona emocionándose en directo o utilizando prendas ‘low cost’ de firmas como ‘Zara’ y ‘Mercadona’. Os vamos a hacer una pregunta un tanto extraña, pero ¿alguna vez os habéis preguntado a qué huele la reina Letizia?

Según la prensa especializada en moda y corazón la reina de España tiene dos perfumes favoritos: Eau de Soir, de Sisley y Aire, de Loewe. Al ver las firmas te has dado cuenta que no son accesibles para todos los bolsillos, pero no te preocupes. Si alguno de estos perfumes te gustan y tienes ganas de probarlos te traemos una alternativa y es de Mercadona, eso ya quiere decir poco dinero.

El éxito de Mercadona por solo 8 euros

Mercadona ha hecho una versión del perfume que usa la reina Letizia, Aire de Loewe. La “copia” de este perfume se comercializa en la cadena de supermercados por solo 8 euros. Tú también puedes oler como la reina.

Como no podía ser de otra forma, Mercadona comercializa este perfume bajo la marca Deliplus. Se llama Complicity Woman. Tiene un olor con toques frutales y el aroma recuerda a la familia chipre floral. El perfume de Mercadona se vende en un formato de 100 ml y por un coste total de ocho euros. Si lo comparamos con la fragancia Aire de Loewe, hay una diferencia bastante abismal. El perfume se vende por unos 65 euros el frasco de 50ml.