Así son los mocasines metalizados de Zara tendencia este otoño

Los mocasines seguirán dándolo todo este otoño y son el zapato tendencia de la temporada. Si pensabas que había terminado el reinado de este calzado que apareció a lo grande combinándose con calcetines blancos –una de esas tendencias controvertidas que al principio no tienen muchas posibilidades pero que luego lo petan a lo bestia–, estabas equivocada.

Esta nueva temporada los mocasines siguen en la lista de los modelos de zapatos más tendencia del año, por lo que su necesidad es ya más que obvio. Si al principio, cuando empezaron a tener presencia en colecciones como las de Dior o Prada pudieron parecer un calzado para looks con un punto trendy, su permanencia en el top five de zapatos tendencia una temporada más nos confirma lo que era un secreto a voces: los mocasines llegaron para quedarse.

Hay unos mocasines dorados de mujer en Zara que no solo son preciosos, sino que combinan a la perfección con todas las prendas de tu armario. Este otoño, las marcas más destacas del sector se están llenando de formas renovadas y variadas de este tipo de calzado, reformulando su estética más tradicional y elaborando nuevos modelos con texturas y tonalidades sorprendentes.

Mocasines dorados de Zara

Se trata de un zapato tipo mocasín con grabado de estampado animal y acabado con efecto metalizado. Cuenta con una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Ya nos imaginamos este zapato metalizado con un look compuesto por prendas negras, con un conjunto en el que los protagonistas sean unos jeans, con un estilismo más romántico de falda plisada… Sea con lo que sea las vas a poder llevar, porque quedan de diez tanto con vestidos, como con faldas, como con pantalones. Van a poner la guinda al estilismo de la forma más sofisticada y original.

Y no solo eso, además su precio te encantará: 29,95 euros. Puedes encontrarlo en la página web de la tienda en talla desde la 35 a la 42, ¿te han llamado la atención? No lo dudes y corre a por ellas, nos consta que se van a colgar el cartel de sold out enseguida.