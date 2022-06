Noon es la marca de moda entre Victoria Federica y las pijas de Madrid

Noon se ha convertido en una marca que arrasa entre las jóvenes y adolescentes, esta marca española que nació en el año 2012 sobre todo gracias a muchas influencers como María Pombo no paramos de ver esta marca en redes sociales, y la verdad que no nos extraña porque tienen unos diseños increíbles.

Y lo que más nos ha gustado de su nueva colección son los vestidos de esta nueva temporada de Noon que ya hemos visto a muchas influencers y a la sobrina del rey Victoria Federica. Unos vestidos que son ideales tanto para el día a día como para eventos.

Uno de esos vestidos que son super versátiles y que nos sirve perfectamente para un evento como para una cena con amigos es este de Noon, un vestido mini cruzado con escote halter, lazada al cuello y en la cintura. Con un estampado en color azul muy ponible y veraniego. El precio de este vestido es de 55 euros. Un vestido ideal aunque tiene una pega ya que solo está disponible en tallas desde la XXS hasta la M. Con unas sandalias romanas negras o con unas sandalias de tacón este vestido es ideal.

El vestido infalible para el verano es como no un vestido blanco, la propuesta de Noon no puede ser más mona, este vestido mini de algodón con escote cuadrado y manga corta tipo murciélago y un detalle de espalda descubierta. Con un precio de 55 euros, ya se han agotado varias tallas y no nos sorprende.

También hemos fichado el vestido perfecto para tu próximo evento, un vestido que no puede ser más elegante a la vez que es muy juvenil. Este vestido de Noon tiene escote halter sin mangas con corte en la cintura. Con un bajo acabado en evasé, un detalle de cierre lateral y abertura en el escote. Lo malo es que está agotadísimo pero esperemos que lo repongan por que es una puesta infalible. Su precio es de 89euros.

Si aún no conocías Noon ficha está marca ya que sus diseños no puedes ser más bonitos.