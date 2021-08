Nuevo perfume de Calvin Klein para mujer se coloca en el ‘top ventas’ de Amazon

Amazon dejó de ser hace ya mucho tiempo una tienda online a la que tan sólo acudían los que buscaban libros o productos muy específicos. Cada vez son más los que, ya sea por comodidad, por precio o por las dos cosas, acuden a Amazon en busca de productos del día a día.

En este sentido, algunos de ellos son productos que son conocidos por los clientes, por lo que la comodidad de recibirlos en casa a un precio muy ajustado es mas que suficiente motivo para comprarlos a través de Amazon.

El perfume de Calvin Klein que arrasa en Amazon

En Calvin Klein, una de las marcas más potentes a nivel de perfumes y colonias, lo saben muy bien. Y es que tan sólo hace falta echarle un ojo a las listas de perfumes de mujer más vendidos en Amazon para darse cuenta del éxito de esta marca en concreto.

El perfume para mujer CK BE de Calvin Klein ocupa la octava plaza, mientras que la One Shock for Her ocupa la duodécima. Sin embargo, una de las que más ha crecido en los últimos meses es una de las novedades en el catálogo de Calvin Klein.

El perfume In2U for Her de Calvin Klein que sube como la espuma en Amazon

No es otra que In2u for Her de Calvin Klein, que puede presumir de ocupar la decimocuarta plaza y ser uno de los productos Amazon’s Choice de la tienda online americana. El precio actual de la botella de 100 mililitros es de 29,99 euros.

Un precio muy atractivo y competitivo que no va a hacer otra cosa que provocar que siga subiendo escalones dentro de la lista de ‘top ventas’ de su categoría.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos