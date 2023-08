La OCU habla: los mejores consejos para ahorrar en la factura de la luz con el consumo de los electrodomésticos

Las facturas de la luz se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza en millones de hogares alrededor de todo el mundo a lo largo de los últimos años. Con unos precios disparados, son muchos los que tienen miedo de abrir las cartas a final de mes, por miedo a encontrarse con un coste inasumible.

Un coste que no ha parado de estar al alza en los últimos años, mientras que no hemos encontrado la manera de prescindir de ciertos elementos como los electrodomésticos que, si bien aumentan exponencialmente estas facturas, no podemos eliminar de nuestro hogar. Sin embargo, la OCU, como es habitual, nos brinda una serie de consejos a la hora de ahorrar un dinero a final de mes que nos puede venir muy bien, simplemente pulsando algunas teclas.

Los consejos de la OCU para disminuir el consumo energético en casa

En lo que respecta a algunos elementos de nuestro hogar, como es el caso de la luz, sí podemos tomar medidas más sencillas, como, por ejemplo, no tenerla encendida más que lo estrictamente necesario. Una solución que no es tan sencilla cuando hablamos de los electrodomésticos, que no podemos encender y apagar a nuestro antojo en cualquier momento del día, y que podemos encontrar en plataformas como Lidl.

Reduce el consumo energético de tu lavadora.

Y es que hay cuatro electrodomésticos que, tal y como revela la OCU, incrementan de una manera increíble las facturas a final de mes: el frigorífico, imprescindible en todos los hogares, hasta un total de 675 Wh al día, y no podemos desenchufarlo. Otros como la lavadora o el lavavajillas, dependen más de la frecuencia con la que los usemos. Y su consumo energético es de 1.034 Wh y 757 Wh respectivamente.

Por ello, desde la OCU, nos recomiendan determinadas actividades para reducir el consumo de cada uno de estos elementos. Aseguran que el consumo fantasma, derivado de tenerlos enchufados, supone un gran gasto, por lo que es recomendable desconectarlos de la corriente en la medida de lo posible.

Pero más allá de eso, en lo relativo a los frigoríficos, en la OCU nos ofrecen algún que otro consejo: descongelarlo un par de veces cada año si la escarcha supera los 3 milímetros, ya que este aumenta el consumo hasta un 30%. Otro consejo que ofrecen puede parecer evidente, y no es otro sino el de no abusar de una temperatura demasiado baja: aseguran que una temperatura de entre 4 y 6º C es más que suficiente.

Reduce el consumo energético de tu lavadora.

En lo que respecta a la lavadora, por ejemplo, también apuestan por conceptos básicos: es mejor poner una lavadora llena que dos a media carga, ya que nos permitirá ahorrar una enorme cantidad de agua al año. En lo relativo al lavavajillas, los más modernos disponen de un programa económico, con el que se reduce en gran medida el consumo energético.

Unos consejos con los que, al final de cada mes, podremos ver como la carta del banco no es tan abultada como en otras ocasiones, de la mano de unos consejos con los que ahorraremos no solo en dinero, sino también en tranquilidad.