Oferta flash convierte el cable cargador compatible con iPhone de Apple en el chollo del momento en Amazon

El smartphone se ha convertido en nuestro fiel compañero de aventuras. Con este aparato conseguimos tener todo en uno: juegos, internet, cámara de fotos y vídeo, redes sociales, mensajes y muchos más. A veces por un autoreflejo estamos todo el día consultando el teléfono, eso hace que la batería se gaste más rápido.

Sin embargo, esto ya no será ningún problema. Amazon tiene a la venta y en oferta que no puedes dejar escapar, el cable de carga rápida para iPhone.

Una buena alternativa al cable de iPhone original que acompaña a todos los terminales. A este precio recibirás el de 1,2 metros, suficiente para estar cómodo mientras el terminal se carga. No obstante, también está disponible en 1.8 metros, 3 metros y 4 metros.

Es compatibe con iPhone, en concreto con los siguientes modelos: iPhone 11 / 11 Pro / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / SE 2020, Pro / Air / Air 2 / mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, nano 7.

Hazte ya con el cable lightning del momento por solo 5,94 euros (antes 7,99 euros).

Más resistente y con una carga más rápida que cualquier otro cable compatible con Apple

Garantiza una carga rápida y segura. Tu batería pasará de 0 a 100% en cuestión de unos minutos. Está fabricado con un chip original de Apple, así que será un 20% más rápido que cualquier cable para iPhone que no contenga este chip o no haya recibido el certificado Apple.

Otro punto positivo del cable de carga RAVIAD es su trenzado de nylon. Con este no se te harán enrededos y será mucho más resistente que cualquier otro cable.

Puedes doblarlo a 90 grados por más de 8.000 veces. “Confiamos tanto en estos cables iphone que ofrecemos Garantía de por vida incondicional”, destacan desde Amazon.

Este cable de carga compatible con iPhone ha recibido una buena valoración por parte de los clientes de Amazon. Por este motivo, la web lo ha posicionado como uno de sus productos estrella.

Tiene más de 29.000 valoraciones con un 70% de éstas que lo valoran con 5 estrellas, la máxima distinción.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos