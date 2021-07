Hay un detalle que indignó a buena parte de los consumidores de Apple cuando salió a la venta la nueva generación de smartphones, los iPhone 12. Nos referimos a la carencia de un cargador en la caja.

La marca de Cupertino apuntó que el motivo respondía a una estrategia para respetar el medioambiente. Aunque esta explicación no convención a todos, porque el precio del iPhone no se vio reducido al excluir el cargador.

El cargador ultrarápido para iPhone solo cuesta 11,04 euros

Sea como sea, lo usuarios tiene opciones para cargar sus dispositivos móviles sin necesidad de recurrir a los cargadores originales de la marca.

Una de esas opciones es el cargador ultrarrápido de la marca UGREEN que puedes encontrar en Amazon por de 11,04 euros. Está rebajado en un 15% respecto a los 12,99 € que cuesta habitualmente. Está valorado con 4,6 estrellas sobre 5.

Cargador ultrarápido de UGREEN

Apto para numerosos dispositivos y con sistemas de seguridad incorporados

Este cargador tiene una potencia de 20W y es apto para muchos modelos y dispositivos.

A saber: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, X, XR, XS, XS Max, iPhone 8 o iPhone 8 Plus, iPad Pro 2018-2020 o Airpods Max.

Es capaz de recargar un iPhone 12 al 58% en solo 30 minutos. Aunque también lo puedes usar en iPad Pro Air, Samsung S10, Redmi Note 9 u otros dispositivos. Eso sí: ten en cuenta que este cargador USB sirve para los cables USB C a Lightning o los cables USB C a USB C.

Por otro lado, este cargador disponible en Amazon incorpora un chip IC, que dispone de un sistema de seguridad que, tal y como anuncia la web, “reduce el calor dinámicamente eligiendo la ruta más fría, para que regular la temperatura evitando sobrecalentamientos”.

Además, se desconecta automáticamente cuando el dispositivo está completamente cargado, así como cuenta con sistemas que evitan la sobrecarga o sobre tensión.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos