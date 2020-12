07 de diciembre de 2020 (16:05 CET)

Organización de Consumidores y Usuarios solicita rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 sobre el siguiente hecho respecto a un artículo publicado en Economía Digital.

Respecto al artículo "La crema antiarrugas Cien de Lidl ya no es la mejor del supermercado: el nuevo ranking de la OCU", publicado el 28/10/20, apunta que "en dicha noticia se hace alusión a un supuesto nuevo estudio sobre cremas antiarrugas llevado a cabo por OCU en los que se señalan a marcas como Cien comercializada en Lidl, Sisbela Diamond de Mercadona o Nivea Q10. En este sentido, he de indicarles que el estudio comparativo de OCU data de 2014 (OCU Salud nº 114) aunque posteriormente se ha mantenido actualizado en la web hasta 2018, siendo totalmente falso que hayamos señalado a las marcas que ustedes indican como las mejores del supermercado, no habiendo tampoco analizado las propiedades de dichas cremas".