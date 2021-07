Parfois abre lista de espera en España para su bolso exclusivo a precio ‘low cost’

En Parfois saben que cuando una pieza es exclusiva puede causar una gran expectación. Y así lo demuestra el nuevo bolso en edición limitada que acaba de lanzar al mercado y que ya cuenta con una larga lista de espera. Sí, la única forma de hacerte con él es sumándote a la larga cola de clientas y clientes que pretenden hacerse con un ejemplar.

Para ser una buena ‘influencer’ o ‘it girl’ y estar a la altura es necesario lucir a menudo diferentes estilos originales. Y si no que se lo digan a Paula Echevarría, a la que en Socialité pillaron copiando looks de otras celebrities para publicarlos en su cuenta de Instagram.

Pero no solo eso. Si una es capaz de conseguir una pieza exclusiva, tendrá los ‘likes’ asegurados. Y si logras hacerte con un ejemplar de este bolso de Parfois, te ganaras los ‘likes’ en la red y también los elogios de tus allegados.

Estamos hablando de un bolso fabricado en algodón que luce un acabado trenzado que otorga formas de rombos en su aspecto. Recuerda al crochet. Y su estampado se completa con flores de colores blanco, verde esmeralda, amarillo y marrón.

Este bolso de Parfois es flexible y manipulable. No cuenta con cierre ni forro, solo con un gran compartimento en su interior. Y se completa con dos asas que permiten llevarlo en la mano o colgado del hombro.

Asimismo, su tamaño es mediano. En definitiva, es el complemento ideal para llevártelo a la playa o la piscina, así como a tomarte algo con los tuyos al atardecer.

Y más todavía si tenemos en cuenta su precio. Porque este bolso de la cadena portuguesa de moda ‘low cost’ solo te costará 16 euros. Un precio que hace un producto ‘low cost’ de este bolso que será un lujo tener.

Eso sí, tendrás que haber llegado al final dela cola. Y es que como te contábamos al principio, solo podrás comprarlo si te apuntas a la lista de espera. Y esta no deja de aumentar cada día, así que date prisa si quieres uno.