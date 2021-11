Parfois tiene un chubasquero con el que poner color a los días de lluvia y que te convertirá en protagonista

El frío invierno está muy cerca, pero de momento disfrutamos del lluvioso otoño. Nos encontramos en la estación más bonita en cuanto a colores, sin embargo, cuando se pone a llover nos fastidia cualquier plan. Ya nos hemos quedado demasiado tiempo en casa con la pandemia. Así que ahora cuatro gotas no nos van a frenar. Y menos con la nueva colección de Parfois para protegerte de la lluvia.

¿Se puede salir a la calle cuando llueve y con estilo? Por supuesto, y la mejor forma de hacerlo es con el chubasquero de Parfois. No habrás visto nunca nada igual. Serás la reina de todas las miradas. Ponle mucho color al otoño o invierno. Te decimos más, serás tendencia.

Protégete de la lluvia con estilo

¿Estás buscando un chubasquero para tener en tus días de lluvia? Hazte con el de Parfois antes que se agote. Tiene toda la pinta que va a ser un éxito en ventas. Y no lo decimos nosotros, ya se lo hemos visto puesto a más de una influencer. Ojito.

Es un diseño muy cómodo, totalmente holgado. Además, cuenta con capucha. Es de color negro, pero su estampado gráfico con monos le da un toque multicolor muy divertido.

Está diseñado como talla única. Es la prenda la que se adapta a cada cuerpo creando siluetas variadas. Así que es apto para cualquier mujer. En cuanto a su precio, no es excesivamente caro, pero se nota que es de diseño. Hazte con el chubasquero por 59,99 euros.

Esta chubasquero llega de la mano de la nueva colección cápsula, What Can I Say. En ella encontramos otras prendas con el mismo estampado, como un vestido camisero y una falda larga. Es una prenda muy versátil que puedes llevar a cualquier lugar. Camino de la oficina o a una cena con unos amigos. Siempre a mano por si te pilla un chaparrón.