Paula Echevarría inaugura el verano con este favorecedor bikini de Calzedonia estilo ochentero

Si hay algo que ayuda mucho a marcar las tendencias de cada temporada, son las redes sociales. A día de hoy las influencers y figuras públicas son uno de los factores principales a la hora de crear diferentes modas e incluso a la hora de convertir algunas prendas en virales. Esta vez Calzedonia ha sido la clara protagonista y parece que lo seguirá siendo durante todo el verano.

Nunca está de más echar un vistazo a las redes sociales principales de las influencers del momento para darnos cuenta de qué es lo que más se lleva en cada temporada. Esta vez, y con el verano ya a la vuelta de la esquina, son muchas las que han comenzado a publicar esas fotos del primer bañito del año, ¡y no hemos podido evitar fijarnos en los bikinis más prometedores!

El bikini dos piezas de Paula Echevarría que está arrasando en Calzedonia

Si aún no has renovado tu fondo de armario más veraniego o si tienes pensado hacer alguna que otra escapadita a la playa y no tienes ropa de baño para la ocasión, esta propuesta de la nueva colección de Calzedonia puede ser todo lo que necesitas para disfrutar del verano con mucho estilo.

Paula Echevarría ya parece haber inaugurado el verano en su cuenta de Instagram, y es que nos ha sorprendido con una sesión de fotos de lo más veraniega con un bonito y favorecedor bikini de nueva temporada de Calzedonia que se ha convertido en una de nuestras propuestas favoritas para este verano.

Se trata de un bikini dos piezas con una parte superior formada por un bonito top de bikini modelo triángulo corredero sin aros. Cuenta con la posibilidad de insertar rellenos en los compartimentos internos y su estilo está caracterizado por una coloración tie-dye sobre tejido de lamé brillante. Los tirantes con ojal en el extremo se pueden insertar en la banda de la espalda o anudarse en la nuca y tiene un cierre posterior con cordón fino.

El bikini dos piezas de Calzedonia

Está disponible con varias braguitas a juego del mismo estampado tie dye, pero con diferentes formas y modelos, para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti y a tu cuerpo. El top está disponible tanto en tiendas físicas como en la página web de Calzedonia a un precio de 30 euros; mientras que la braguita podrás encontrarla a un precio de 20 euros.