Pilar Rubio despide el verano con un bañador azul que encontrarás en Shein por 9 euros

Pilar Rubio fue la auténtica protagonista del primer programa de la temporada de ‘El Hormiguero’. La mujer de Sergio Ramos habló de su nueva vida en París tras el fichaje del futbolista por el PSG. Además, presentó su nuevo libro y aclaró su futuro en el programa repasando algunos momentos del alocado verano.

Antes de empezar la entrevista, Pablo Motos quería dedicar unas palabras a su amiga e invitada de la noche. “Quiero hacer una cosa antes de empezar. Como la prensa habla mucho de ti, me gustaría hablar de ti delante de toda España porque yo te conozco bien. Te quiero decir algo delante de todo el mundo: me pareces una mujer excepcional, eres inteligente, eres valiente, eres graciosa, eres sexy, tienes una voluntad como yo no he visto nunca… Y por encima de todas esas cosas, eres una buena persona. Y ya sé que lo bueno no hace el mismo ruido que lo malo, pero está bien que la gente lo sepa”, ha subrayado el conductor de ‘El Hormiguero’

Pablo Motos quiso saber si lee todas las noticias que se publican sobre ella. “Normalmente me entero por alguna amiga porque yo no tengo tiempo de mirar las noticias. Pero sí me entero por amigas y nos echamos unas risas”, ha afirmado. “Hay veces que me digo que para hacer periodismo lo primero que debes hacer es contrastar la noticia y lo que me da pena realmente es que la gente se lo cree. Lo bueno es que hoy tenemos las plataformas para desmentir, pero podría estar las 24 horas desmintiendo”, ha proseguido.

Pilar Rubio recibe numerosas críticas en las redes sociales

Pilar Rubio tiene que leer muchas mentiras en la prensa, como por ejemplo, que no ofrecieron en ningún momento su casa a Leo Messi y Antonella Roccuzzo, básicamente porque no tenían ninguna, estaban viviendo en un hotel. Así como tampoco se fue de vacaciones. Ha vivido entre Madrid y París.

La madrileña también ha recibido numerosas críticas por sus fotografías en bikini. Según sus seguidores todas ellas llevaban un gran contenido de Photoshop. Para negarlo, Rubio publicó una última imagen en ropa de baño para despedirse del verano. El último día de la familia al completo en su casa de Madrid. Juntos posaron en su playa artificial.

