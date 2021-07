Si queremos un tratamiento de estética de calidad, lo más recomendable pasa por acudir a un centro especializado. Y no de esos en los te garantizan soluciones milagrosas a precios de derribo, pues lo más probable es que ahí no obtengas los resultados deseados. Nos referimos a centros de estética de aquellos en los que el personal está cualificado y se usan productos de alta calidad. Pero claro, estos no suelen ser baratos.

Un problema para el que tienes una solución muy recomendable, eficaz y asequible en Carrefour, y también en Amazon.

Ambas multinacionales tienen a la venta un artilugio que te permitirá no estar pensando en qué día te toca volver a tu centro de estética habitual para retocar algunos detalles.

Y es que el del vello facial ahora lo podrás solucionar de forma rápida y fácilmente gracias una depiladora facial discreta y práctica, que además queda oculta en lo que a simple vista parece una barra de labios. Son inalámbricas, pues funcionan con una pila.

Depiladora facial de Carrefour

En el caso de Carrefour lo encontrarás tanto en la página web de la cadena de superficies como en la tienda física a la que sueles acudir. Cuesta 19,89 euros.

En el caso de Amazon, se trata de la Braun Face Mini Rasuradora Facial FS1000. Tiene ahora un 19% de descuento que deja su precio en 23,99 euros.

Depiladora facial de Braun, en Amazon

Su diseño es de lo más atractivo. Luce en forma de pintalabios de color lavanda, con lo que no parece una depiladora. Y lo podrás llevar a donde quieras, pues sus medidas son ideales para llevar en el bolso. Mide 21,5 cm de alto, 9 cm de largo y 4 cm de ancho.

Por último, su precio habitual es de 20,90 euros, pero actualmente está disponible por solo 19,89 €, tal y como se pude comprobar en la web de Carrefour.

