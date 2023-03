Estas prendas están triunfando en Mango y muy pronto se quedarán sin ‘stock’

La firma catalana tiene prendas que han causado un gran revuelo y se han convertido en bestsellers o, lo que es lo mismo, productos superventas. Se trata de prendas elegantes y diversas que despiertan el interés de las fashionistas por su diseño y precio.

Nosotras, para que no te pille el toro te contamos cuáles son estos cinco bestsellers, también para que no tardes si quieres llevarte uno a casa antes de que se agoten en Mango. Te advertimos que no dejes para mañana lo que puedes comprar hoy porque se trata de prendas imprescindibles en tu armario cápsula y que se agotan rápido.

Vestido punto manga abullonada Mango

La firma advierte de que se vende exclusivamente online, este vestido de punto crudo es amor a primera vista. Se trata de un diseño de manga abullonada que se vende por 39,99 euros y que solo queda disponible en tallas de la L a la XXL.

Mono satinado escote cruzado Mango

Se trata de la prenda más elegante de la lista, es un mono de raso que ha llegado recién a las novedades de Mango y se ha convertido rápidamente en uno de los más vendidos. Es un modelo de escote cruzado con pantalón largo y ancho en color azul marino, cuyo precio es de 49,99 euros.

Chaqueta tweed bolsillos Mango

Otro éxito de ventas es esta chaqueta de tweed con bolsillos, que la firma vende por 59,99 euros. Una de las piezas base de Mango, se vende en negro, pero hay otras tonalidades, como el azul celeste, crudo o rosa, que están casi agotadas.

Botín piel serraje Mango

También están en top ventas estos botines de piel serraje, que Mango vende a 49,99 euros. El modelo, que está disponible en los colores marrón tabaco y negro, tiene actualmente suficientes tallas desde la 35 hasta la 42. Se trata de unos botines puntiagudos con tacón cuadrado de seis centímetros.