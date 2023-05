El producto de Leroy Merlin que cambiará para siempre la limpieza de tu cocina

Con el paso del tiempo, las diversas plataformas han ido innovando en todos y cada uno de sus productos, ofreciéndonos todo tipo de soluciones a problemas presentes en nuestro día a día. Cadenas como Leroy Merlin traen a sus catálogos de forma asidua todo tipo de elementos que cambian por completo muchas actividades.

Sin ir más lejos, la limpieza ha cambiado por completo en cuestión de dos décadas. La aparición de productos tan completos como los robots de limpieza y todo tipo de limpiadores han simplificado mucho nuestras vidas. Sin embargo, no es necesario ir tan lejos para encontrar productos sumamente útiles sin que tengan nada que ver con la tecnología.

Leer más: Leroy Merlin tiene la solución más práctica y elegante para apostar por un reciclaje efectivo

Leroy Merlin agiliza la limpieza en tu hogar

De entre todas las tareas de limpieza que podemos realizar en nuestro día a día, pocas son tan tediosas como fregar los platos. Una tarea que, si bien ahora se realiza de manera mucho más sencilla gracias a los lavavajillas, aún existen muchas personas que, ya sea por ahorrar luz o por cualquier motivo, prefieren seguir apostando por la vía clásica. Y precisamente a ellos va dirigido el escurreplatos de acero de Leroy Merlin.

El escurreplatos de acero, disponible en Leroy Merlin.

Era más que habitual toparnos con la situación de fregar los platos y no contar con una superficie idónea para dejarlos secarse. Un hecho que tiene una consecuencia directa, que no es otra que dejar la encimera empapada en el proceso. Algo que ya no sucederá de la mano de este escurreplatos con un elegante acabado cromado brillante.

Y es que este producto destaca por encima del resto, principalmente, por un diseño eficaz. Un diseño compuesto por una sencilla bandeja de plástico, que cuenta encima de sí misma con una serie de varillas metálicas en la que colocaremos los platos. Además, se trata de un elemento que no ocupará un gran espacio en nuestra cocina, pues tiene unas medidas de tan solo 23x44x11 centímetros.

En definitiva, un producto con el que desde Leroy Merlin han decidido innovar en gran medida, ofreciéndonos así una solución idónea a un problema más que habitual desde el punto de vista de la limpieza. Una solución que podremos encontrar a través de la página web de la cadena francesa, por un precio de tan solo 10,79 euros.