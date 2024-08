Los productos contra las picaduras de mosquitos que no sirven para nada, según la OCU

El verano es sinónimo de muchas cosas. Y lo cierto es que la mayoría de ellas son buenas: el calor, los días más largos, las jornadas de playa y piscina… No obstante, todo lo bueno tiene una contraparte negativa, y en el caso del verano, para muchos la presencia de los mosquitos son la nota más negativa de esta estación.

No obstante, como no hay mal que por bien no venga, tenemos la suerte de contar con una larga lista de productos para combatir las picaduras de mosquitos, ya sea antes o después de que estas sucedan. Sin embargo, tal y como suele ser habitual, desde la OCU no han querido perder la oportunidad para explicarnos cuáles de estos productos merecen la pena y cuáles no.

Las alternativas para acabar con las picaduras de mosquitos, a examen por la OCU

Un análisis para el cual desde la OCU no han querido dejar fuera ninguna de las alternativas más comunes que se suelen emplear para hacer frente a la presencia de estos mosquitos, ya sea en casa o en el exterior. Y más allá de analizar las propiedades, la composición y el precio de los mismos, el estudio se ha centrado en la eficiencia a la hora de acabar con ellos.

Un estudio que comienza con dos clásicos con son especialmente recomendados por la OCU. El primero de ellos gira en torno a las pulseras antimosquitos, un habitual en las muñecas de miles de personas, y que cuenta con esencias como la citronela, que repele a los insectos. Sin embargo, desde la OCU afirman que, si bien protege esa parte de nuestro cuerpo, el resto del cuerpo queda desprotegido, por lo que no es una opción del todo efectiva.

Otro de los grandes señalados por la OCU son las lámparas ultravioletas, vendidas como una de las soluciones más eficientes para hacer frente a la presencia de estos invitados no deseados. Sin embargo, si bien desde la OCU afirman que es un complemento muy útil para otros insectos como las polillas o luciérnagas, en lo relativo a los mosquitos no termina de ser un complemento verdaderamente útil.

Pero no todo es negativo en este estudio de la OCU. Y es que sí contamos con una solución verdaderamente efectiva para hacer frente a la presencia de estos mosquitos, que no es otra sino los insecticidas. Es cierto que algunos son más efectivos que otros, pero por norma general, todos los insecticidas, ya sean los sprays, las pasillas antimosquitos o los enchufes eléctricos, suelen ser muy eficientes.

Sin embargo, también recomiendan desde la OCU ser especialmente cuidadoso con el uso de estos insecticidas, pues también pueden ser perjudiciales para las personas. Por ello, desde la OCU instan a los usuarios a dejar actuar estos insecticidas por un máximo de 15 minutos y después ventilar la habitación, y en el caso de los ya mencionados enchufes, recomiendan hacer uso estrictamente nocturno de los mismos.