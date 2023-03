Pull&Bear presenta una falda pareo que te ayudará a lograr un ‘look’ fresco y con estilo

Con la llegada de la primavera, nuestras tiendas favoritas han lanzado sus nuevos catálogos de diseños para disfrutar de los días soleados y las largas horas de luz. Si no sabes por dónde empezar con tus nuevos estilismos, ¡no te preocupes!

Nosotras hemos echado un vistazo a los mejores looks para estos días, y hemos tenido que hacer una parada obligatoria en Pull&Bear y su colección de primavera-verano 2023. Si eres fanática del estilo casual y un poco hippie, te enamorarás de esta colección.

La falda pareo de corte midi vuelve a ser una tendencia popular en esta temporada. No es de extrañar, ya que es una prenda cómoda y fresca que no compromete el estilo. Si aún no tienes una en tu armario, tenemos una recomendación para ti: la falda pareo más favorecedora del mercado a un precio asequible, disponible en Pull&Bear. No te lo pierdas.

Se trata de un conjunto de dos piezas con un estampado étnico muy llamativo, donde la falda es especialmente destacable y atractiva, por lo que es posible que desees añadirla a tu armario de inmediato.

Falda pareo Pull&Bear

Estamos hablando de una falda tipo pareo que tiene una forma cruzada y es considerada uno de los diseños más favorecedores para todo tipo de cuerpo. Tiene una longitud midi y un detalle de drapeado en un lateral, además de una abertura en la parte inferior que puede ayudar a crear una apariencia más estilizada en las piernas.

Uno de los aspectos más distintivos de esta prenda es el estampado étnico con dibujos en tonalidades beige y burdeos. La falda de Pull&Bear tiene un precio de 22,99 euros y es una excelente opción para combinar con sandalias planas, o si prefieres agregar un poco más de altura, con cuñas.

Además, si te gusta crear conjuntos con un mismo estampado, hay una blusa a juego con la falda, un top corto (22,99 euros) con escote en la espalda que complementa perfectamente el conjunto. En general, es un estilismo ideal para los días de verano que están por venir.