Rebajas 2022: En que prendas invertir

Aun queda casi un mes para el inicio de las rebajas pero como siempre son muchas las marcas que se adelantan a este momento nosotros hemos decidido ir pensando en que tendencias o básicos merece la pena invertir.

A mediados de junio grandes marcas low cost como Zara o Mango suelen empezar ya con las rebajas por lo que si no queremos acabar comprando compulsivamente o cosas que realmente no necesitamos hay que pensar bien que necesitamos renovar o en que piezas que son tendencia queremos invertir para no acabar tirando el dinero.

Una tendencia que este verano va a arrasar es el crochet un tejido que muy habitualmente es tendencia en verano por lo que estamos ante una tendencia que a la vez es un básico. Un ejemplo de ello es este vestido de Zara que ya de por si tiene un precio muy asequible y en rebajas lo podría tener mucho más. Este vestido midi de cuello halter con tirantes finos, con detalle de espalda abierta y forro interior. Su precio es de 29.95 euros. Un vestido de crochet es ideal para la playa, para dar un paseo o para el día a día.

El calzado básico del verano indiscutible son las sandalias y un modelo super atemporal son las de estilo romana. Estas son de Maripaz y tienen un precio de 22.99 euros. Un calzado muy cómodo y versátil como recomendación lo mejor es invertir en un modelo en color marrón ya que esta tonalidad es la más ponible en verano ya que pega con todo.

Un vestido negro de calidad es una inversión a futuro lo mejor es que tenga un corte sencillo pero elegante para que nos sirva para el día a día o para la oficina y con el que cambiando los complementos pueda tener un sinfín de posibilidades. Este modelo que te proponemos es de Scalpers un vestido midi, con un corte Regular Fit, escote de pico cruzado, manga en sisa y falda tipo pareo con nudo lateral. Su precio es de 59.90 euros.

Un vestido corto floral es uno de los básicos imprescindibles del verano, si quieres renovar o quieres invertir en uno nuevo en Zara tenemos un vestido corto de cuello solapa y manga por debajo del codo, con cinturón lazada en mismo tejido, bajo acabado en volante y cierre frontal con botones. Su precio es de 39.95 euros.

Aprovecha las rebajas para invertir en los básicos que necesitas.