Rebajas de verano 2023 en El Corte Inglés: ¡descuentos de hasta el 70%!

El Corte Inglés ha lanzado sus rebajas de verano en tiendas físicas, con descuentos y promociones disponibles hasta el 31 de agosto. Esta temporada, ofrecen una amplia variedad de descuentos en más de 1.000 firmas en diversas categorías.

En moda mujer, destacan los descuentos del 70% en una selección de marcas reconocidas como Sfera, Adolfo Domínguez, Woman Limited, Lloyd´s, SC, Couchel y Tintoretto. Los clientes podrán encontrar prendas de alta calidad y estilo a precios atractivos, como esta camiseta sin mangas de Adolfo Domínguez, ideal para el verano por tan solo 29 euros, disponible en dos colores: crema y rojo.

Camiseta El Corte Inglés Adolfo Domínguez

En moda hombre, El Corte Inglés ofrece rebajas de hasta el 40% en una selección de trajes, pantalones y polos de la prestigiosa marca Emidio Tucci. Esta es una excelente oportunidad para renovar el guardarropa masculino con prendas elegantes y sofisticadas.

En moda infantil, las rebajas incluyen pantalones y camisetas a precios reducidos. Se pueden encontrar descuentos de hasta el 30% y 40% en marcas populares como MK, Geox, Pablosky, Mustang, Gioseppo y Conguitos. Es el momento ideal para vestir a los más pequeños con estilo y comodidad.

En el área de zapatería, tanto para hombres como para mujeres, se ofrecen descuentos atractivos. En el caso de las marcas masculinas como Emidio Tucci, Dustin, Callaghan, Geox y Calce, se pueden encontrar descuentos de hasta el 30% en una selección de calzado. En cuanto a la zapatería femenina, marcas como Geox, MK, Victoria, Guess ofrecen descuentos de hasta el 30%, mientras que algunos productos de MK y Mustang tienen descuentos de hasta el 40%.

En cuanto al deporte, los descuentos llegan hasta el 50% en una amplia selección de textil deportivo de marcas reconocidas como Adidas, Nike, Under Armour, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, John Smith, Roxy, DC Shoes y Element. También se ofrecen descuentos de hasta el 50% en marcas de calzado deportivo como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance, Boomerang y Mountain Pro, entre otras. Es una oportunidad ideal para equiparse con ropa y calzado deportivo de calidad a precios reducidos.

En el área del hogar, El Corte Inglés no se queda atrás. Se pueden encontrar descuentos del 40% en una selección de colchones y hasta un 30% de ahorro en sofás, sillones, muebles de salón y dormitorios. Esta es una excelente ocasión para renovar el mobiliario del hogar y conseguir un ambiente cómodo y agradable.

En lencería y moda baño, los descuentos también son destacables. Las rebajas incluyen hasta un 50% de descuento en lencería íntima de mujer y hasta un 30% de ahorro en moda baño de marcas como Lise Charmel, Gottex y Enfasis Baño. También se pueden encontrar descuentos del 30% en ropa interior, pijamas y batas de hombre en algunas marcas.

Para aquellos interesados en joyería y accesorios, Agatha París y Pandora ofrecen descuentos de hasta el 50% en una selección de artículos. Además, se pueden encontrar ofertas desde el 30% de descuento en una selección de bolsos, carteras y accesorios de marcas reconocidas como Michael Kors, Desigual, Kipling y Guess.

No nos hemos podido resistir al 70% de descuento de este bolso bandolera de Michael Kors en color azul con el estampado del logo ‘MK’, puede ser tuyo por 88 euros. Y si hablamos de accesorios, estas gafas de sol de Gucci son lo más para el verano, por tan solo 182 euros y con un 30% de descuento serás la envidia de la piscina.

Bandolera Michael Kors El Corte Inglés

En el departamento de belleza, El Corte Inglés también tiene descuentos interesantes. Se ofrecen rebajas de hasta un 35% de descuento en fragancias de marcas prestigiosas como YSL, Carolina Herrera, Calvin Klein y Givenchy. También se pueden encontrar descuentos de hasta un 25% en maquillaje de firmas reconocidas como MAC, Bobbi Brown, Armani y Nars.

Gafas de sol Guess El Corte Inglés

Por último, en el área de viajes, los descuentos también están presentes. Se pueden encontrar descuentos de hasta el 40% en marcas de maletas como Emidio Tucci y Latouche, y descuentos de hasta el 30% en Roncato, Samsonite y American Tourister. Es el momento ideal para conseguir una maleta de calidad para futuros viajes.