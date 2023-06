El Corte Inglés rebaja a más del 50% el mono largo de Adolfo Domínguez con el que destacar en cualquier evento

El Corte Inglés está de rebajas, y no hemos podido encontrar un mejor momento para hacernos con uno de esos looks de eventos que tan bien vienen en esta época del año. Son muchos los que aprovechan la llegada del buen tiempo para esas ceremonias importantes, como bien pueden ser bodas o comuniones.

Siempre que nos invitan a este tipo de eventos, el decidir qué nos vamos a poner puede llegar a convertirse en toda una odisea. Si decidimos apostar por grandes marcas, puede que el presupuesto sea más elevado que el que teníamos en mente, y si apostamos por marcas más convencionales, puede que la calidad no sea la esperada.

El mono largo de Adolfo Domínguez, ideal para eventos, rebajado hoy en El Corte Inglés

Como bien hemos dicho, encontrar el outfit ideal no es tarea fácil, y más si vamos ya con una idea en nuestra cabeza y no conseguimos encontrarla. Sin embargo, los monos largos pueden ser una buena opción a considerar, son cómodos y no escatiman en elegancia. Además, tenemos una propuesta en El Corte Inglés a la que no te podrás resistir.

Con toda la calidad de Adolfo Domínguez y ahora a un precio bastante asequible, cuando hemos visto este mono largo en las rebajas de El Corte Inglés no hemos podido evitar recomendarlo. Debes tener en cuenta que hoy es el último día de descuentos, ¡por lo que deberás darte prisa si quieres adquirirlo a este precio!

Se trata de un bonito y favorecedor mono largo de corte asimétrico. Cuenta con un escote en pico cruzado con pliegues, con un tirante ancho en uno de sus lados y manga corta ancha en el otro. Tiene un cinturón combinado a todo atado alrededor de la cintura a modo de lazada, junto con una pernera ancha y caída ligera.

El mono largo asimétrico de Adolfo Domínguez. Foto: El Corte Inglés.

Si estabas buscando una buena opción para ir elegante a cualquier evento, esta propuesta de Adolfo Domínguez está hecha para ti. Un look tan llamativo como favorecedor con el que conseguirás destacar en cualquier ceremonia. Además, ahora podrás encontrarlo en la web de El Corte Inglés con un 51% de descuento, a un precio final de 159 euros, ¡hoy es el último día de rebajas, no lo dejes pasar!