Las sagas más clásicas del cine para los amantes del coleccionismo

La aparición de las plataformas de vídeo en streaming han cambiado por completo la manera en la que consumimos cualquier tipo de contenido, desde series, hasta películas, incluso deportes o programas de televisión. La posibilidad de disfrutar de cualquier contenido cuando, donde y como queramos, establece una nueva forma de ver la televisión, algo que nos ofrece un gran abanico de posibilidades.

No obstante, aún a día de hoy existen muchas personas que prefieren apostar por lo clásico. Algo que no implica que no disfruten de este tipo de plataformas, sino que, en lo que se refiere a sus películas o series favoritas, siguen dando prioridad al formato clásico para tenerlas a su disposición.

Un hecho en el que hay que hacer una mención especial a todos los coleccionistas, personas que prefieren optar por un modelo físico en lo que respecta a sus sagas favoritas, ya que más allá de ver sus películas en un momento concreto, quieren contar en sus estanterías con cualquier elemento representativo de las mismas. Y aún a día de hoy, sigue existiendo la posibilidad de disfrutar de todo tipo de coleccionables en lo que respecta a una gran lista de películas.

Para los amantes de la Tierra Media

El Señor de los Anillos, la triología de películas inspirada en la obra de Tolkien, es de forma indiscutible una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Y aquellos que disfrutasen de las tres películas en el momento de su salida, ahora pueden disfrutar de una colección en DVD, Blu-Ray o 4K que ofrece las tres películas de forma íntegra. Un producto que cuenta con un total de 12 discos, entre el que podréis elegir o bien las películas en su versión original, o bien su edición extendida. Trilogía El Señor De Los Anillos Extendida [DVD] Precio de compra: 49,00 € Ranking: 1 Premio: Gran contenido añadido Puntuación: 94

Para los clásicos

En lo que respecta a las sagas más famosas a nivel mundial, no cabe duda de que Star Wars está un escalón por encima del resto, siendo una serie de películas que arrastra una enorme legión de fans. Unos fans que ahora se pueden hacer con una edición coleccionista de la Saga Skywalker, incluyendo las nueve películas que conforman su historia, además de una enorme cantidad de contenido extra sobre todas y cada una de estas nueve obras. Pack Star Wars: The Skywalker Saga [Blu-Ray] Precio de compra: 128,00 € Ranking: 2 Premio: Colección completa Puntuación: 95

Para los fans del cine de culto

Por otro lado, si hablamos de una de las sagas mejor valoradas tanto por la crítica como por la audiencia, la trilogía de El Padrino es una de las que tienen una mejor consideración en la historia del cine. Y existe una versión que aúna las tres películas de Francis Ford Coppola en un solo producto en calidad Blu-Ray. Una edición coleccionista lanzada con motivo del 50 aniversario de la primera película, que ofrece un total de 11 horas y 40 minutos de duración para los fans de la saga. El padrino – Trilogia 50 Aniversario – BD [Blu-ray] Precio de compra: 27,79 € Ranking: 3 Premio: Colección básica Puntuación: 93

La más completa

La edición coleccionista de la saga de Harry Potter, que se lanzó al mercado con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la primera película, es una de las ediciones que más destaca. Y no lo hace únicamente por contar con más de 20 discos que ofrecen las ocho películas originales y una enorme cantidad de material extendido, sino que también cuenta con diversos elementos que hacen las delicias de los coleccionistas amantes del mundo mágico, entre los cuales se encuentran una réplica del expreso de Hogwarts. Harry Potter The Complete Collection: 20th Anniversary Collector’s Edition [4K Ultra HD] [2001] [Blu-ray] [2021] [Region Free] Precio de compra: 190,00 € Ranking: 4 Premio: Para verdaderos coleccionistas Puntuación: 98

Una lista reducida con alguna de las sagas más famosas de la historia reciente del cine, que se puede ampliar con títulos y sagas de lo más diversos, en función de los gustos individuales de cada persona. Una serie de productos, eso sí, dedicados a todos aquellos amantes del coleccionismo que aún se resisten a dar el salto de forma absoluta a las nuevas tecnologías, apostando una vez más por lo clásico.