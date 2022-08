¡Alerta chollo! Las sandalias de Lefties que cuestan menos de 20€

Bueno, bonito y barato son tres palabras que nos gustan mucho juntas y más cuando hablamos de piezas imprescindibles en nuestro armario, como lo son unas sandalias. En Lefties hemos fichado un modelo ideal y que encima tiene un precio increíble.

Hemos fichado estas sandalias gracias a la influencer Carmen Gimeno, estas sandalias de Lefties que ha fichado, Carmen, fiel seguidora de las tendencias de low cost, no pueden ser más ideales y ponibles. Además, combino este calzado comodísimo para el verano con un conjunto de Lefties . Una combinación compuesta por camisa de manga corta y pantalón largo muy fluido que encontrarás en más colores y a muy buen precio.

Un zapato tipo sandalia con cuña para mujer, esta disponible en varios colores, negro, marrón y crudo. Tienen una tira parte delantera, cierre mediante pulsera con hebilla en tobillo, una altura suela parte delantera de 3cm y una

altura de la suela parte trasera de 5cm. Su precio es de 19.99 euros, un precio muy asequible y al alcance de todos. Por lo que es una gran oportunidad para hacernos con este modelo de Lefties.

Un modelo súper versátil y cómodo que es ideal para el día a día para la oficina o para una fiesta. Si eres de las que no aguantan los tacones, este tipo de zapatos son geniales para conseguir un poco de altura y estilizarnos pero sin morir en el intento con unos tacones imposibles.

Este modelo ya empieza a agotarse en todos los colores disponibles por lo que si quieres hacerte con alguno, este es el momento ya que no creemos que este chollazo dure mucho disponible. Ahora puedes copiar este look completo y no solo los zapatos, con esta camisa cropped de manga corta. Cuenta con dos bolsillos en la parte delantera de la prenda y está confeccionada en un cómodo y fluido tejido. Con un precio de 9.99 euros.

Y con un pantalón de Lefties tipo culotte con cintura elástica y cinta de ajuste a tono. Esta confeccionado en un cómodo y fluido tejido. Con un precio de 9.99 euros.