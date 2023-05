Las sandalias de tiras con cierre de velcro más cómodas de Carrefour: ¡son como llevar zapatillas!

Siempre que recomendamos un calzado en concreto, hay varios puntos en los que solemos fijarnos, pero lo más importante es siempre el diseño y la comodidad que proporciona. El tipo de calzado que escojamos va a ser el que marque tanto el estilo como el confort y Carrefour tiene una propuesta para este verano que lo cumple con éxito.

Bien sabemos que cada temporada cuenta con su propio calzado estrella, al igual que en otoño e invierno no podía vivir sin unas botas o botines cómodos y combinables, en primavera y verano las sandalias son sin duda el calzado más demandado. Si aún no te has hecho con unas sandalias para diario, cómodas y que combinen con todo, tenemos la solución.

Leer más: Zara lanza un nuevo conjunto de punto para arrasar en tus eventos este verano

Las sandalias planas más confortables de la marca Tex de Carrefour

Aunque nunca está de más contar con unas bonitas cuñas de rafia o unas sandalias de tacón de lo más despampanantes en nuestro fondo de armario, siempre debemos tener a mano unas sandalias cómodas y combinables con las que nos sintamos como si llevásemos zapatillas y esta propuesta de Carrefour es todo un ejemplo de ello.

Debemos tener en cuenta que nunca está de más contar con una buena variedad de calzado en nuestro fondo de armario, de esta forma, siempre estaremos preparados para todo tipo de outfits y de ocasiones. Estas sandalias de Carrefour han sido diseñadas para ofrecerte la mayor comodidad posible.

Se trata de una sandalia tipo confort diseñada para poder ponértela y quitártela con facilidad. Cuenta con cierres autoadherentes de velcro para facilitar su ajuste. Su suela ancha y mullida te ofrece una pisada cómoda, por lo que te sentirás como si llevases zapatillas pero con la frescura de unas sandalias, ideales para verano.

Si estabas buscando el calzado estrella de tu fondo de armario para esta temporada, estas sandalias podrían ser tu solución. Están disponibles tanto en color gris claro como en color camel, para que puedas escoger el que mejor encaje con tu estilo. Podrás encontrarlas en tiendas físicas de Carrefour o en su página web a un precio de 29 euros.