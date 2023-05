Zara lanza un nuevo conjunto de punto para arrasar en tus eventos este verano

Cada temporada trae consigo una serie de tendencias que pueden ir variando entre las diferentes épocas del año o simplemente adaptándose. Durante la pasada primavera, las prendas de punto se hicieron con esa gran popularidad y parece que han conseguido sobrevivir hasta este año pasando por diferentes temporadas. Zara ha tomado esta tendencia y la ha adaptado a sus total look para este verano.

Bien sabemos que este tipo de conjuntos completos han conseguido una gran popularidad en la última temporada y Zara ha sido una de las pioneras. Si además juntamos esto con uno de los tejidos más populares del último año, tenemos un total look que no puede faltar en nuestro fondo de armario esta temporada. Atento a una de las últimas propuestas de Zara que no tardará en arrasar.

Chaqueta de punto con rotos

Para la parte superior de este conjunto, Zara se ha decantado por una bonita chaqueta de punto con escote en pico y manga larga. Una de sus particularidades son los detalles de rotos a lo largo de su diseño y cuenta con un cierre frontal con lazo que te permita llevarla cerrada y utilizarla como top. Está disponible a un precio de 19,95 euros.

Falda midi estilo pareo con rotos

Para conjuntar esta chaqueta de punto tan favorecedora, Zara se ha decantado por una bonita falda midi a juego de lo más acertada. Se trata de una falda cruzada tipo pareo de tiro alto con los mismos detalles de rotos a lo largo de su diseño. Cuenta con un cierre lateral con lazada y está disponible a un precio de 29,95 euros.

Ambas piezas están disponibles en el mismo tono beige que nos recuerda ala arena de playa, evocando ya un verano que está a la vuelta de la esquina. Están confeccionadas en un 90% de viscosa y un 10% de poliamida, materiales cómodos, elásticos y resistentes. ¡Estamos seguros de que no tardará en agotarse!