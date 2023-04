Zara arrasa con uno de sus últimos conjuntos ideal para tus eventos de verano

Con la llegada del buen tiempo es también el momento de ir reforzando nuestro fondo de armario con ropa más fesquita y ponible. Aunque aún estamos en esa recta final del invierno, muchos tienen la cabeza ya puesta en la primavera e incluso en el verano, y Zara parece que también ha querido adelantarse a la nueva temporada.

La temporada de primavera-verano es una de nuestras favoritas, una de las más coloridas y alegres y además, más favorecedoras. Llega ese momento de renovar nuestro fondo de armario y conjuntos como esta propuesta de nueva colección de Zara consiguen enamorarnos, especialmente si tienes planeado algún que otro evento elegante este verano.

Top ottoman con botones

La parte superior de este total look está formada por un sencillo pero elegante top corto de escote recto y tirantes anchos. Uno de los detalles que más llaman la atención son los botones metálicos con relieve en la parte delantera. Tiene además un cierre lateral con cremallera oculta en costura. Podrás encontrarlo a un precio de 15,95 euros.

Falda ottoman con botones

Para completar este look, Zara ha elegido como parte inferior del conjunto esta falda midi de tiro medio también con botones metálicos con relieve en la parte delantera de la prenda. Tiene un bajo acabado en abertura y cuenta con un cierre con cremallera oculta en costura. Podrás encontrarla a un precio de 19,95 euros.

Un conjunto de lo más favorecedor que podrás combinar como total look o por separado para conseguir un estilo más serio o desenfadado en función de la ocasión. Podrás utilizarlo en tus eventos formales de verano, irás de lo más elegante y no pasarás calor. No hay muchas unidades de estas prendas, ¡así que no tardes en hacerte con ellas!