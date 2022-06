Desvelamos el secreto de María Pombo para tener siempre moreno el rostro

A todas nos encanta lucir moreno pero si aún no has podido ir a la playa o eres de las que no les gusta que el sol les de en la cara para evitar manchitas y un aceleramiento del envejecimiento de la piel. No te preocupes, tenemos el secreto de María Pombo para lucir un precioso bronceado en el rostro.

Aviso este tip te va a encantar porque sirve para todo el año no solo para verano. Las marcas de belleza han creado una serie de productos perfectos para mantener tu piel bronceada todo el año sin necesidad de exponerte al sol. Y si todavía no sabes a que nos referimos, sí nuestros adorados polvos bronceadores.

Polvos bronceadores hay muchos pero que dejen un bronceado como si hubieras tomado el sol pocos. La influencer tiene un truco para tener siempre una buena cara y responde a un nombre Bobbi Brown, si sigues a María habrás oído hablar mil maravillas de esta marca desde los inicios de la influencer en Instagram . La firma de cosmética tiene los polvos bronceadores favoritos de María Pombo, que aplica en sus pómulos y de los que no «puede separarse», como ha explicado en varias ocasiones. Se trata de su imprescindible absoluto que aprendió a usar en una sesión de fotos para una campaña y ya no puede vivir sin él.

Estos polvos bronceadores ligeros tienen un acabado suave y mate son el secreto para conseguir un look efecto buena cara durante todo el año o en cualquier momento que quieras obtener un look de acabado bronceado. Desde Bobbi Brown recomiendan aplicarlo utilizando el Bronzer Brush, pero otro tipo de brocha también serviría, aplica el los polvos bronceadores en los puntos altos del rostro, incluyendo la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla. Termina con una ligera aplicación en el cuello.

De esta forma obtendríamos un maquillaje bronceado como el de María Pombo. Su precio es de 52 euros.