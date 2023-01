Segundas rebajas: estos botines de piel negros de Zara están rebajadísimos

Una de las mejores decisiones que puedes tomar de cara a las rebajas de Zara es renovar tus básicos y no hay nada más básico que unos botines de piel negros, que sirven como comodín en cualquier ocasión y resisten mejor el paso del tiempo.

Al pasar por la puerta de Zara, tanto en la tienda como online, recuerda que da igual que la bota tenga tacón o no, que tenga la caña más alta o más baja, que tenga cordones o cremallera; lo que realmente importa es que encaje con tu estilo y te represente, que sea 100% cómoda y por supuesto que sea negra.

A priori, estos requisitos parecen muy fáciles de cumplir en un mismo producto, pero no es así, sobre todo cuando se trata de encontrarlo en plenas rebajas. Pero a nosotras no hay nada que se nos resista y ya hemos encontrado dos pares al 50% de descuento, que merecen la pena.

Botín tacón piel track Zara

Los botines con suela track siguen siendo una de las botas de invierno más versátiles, no solo en looks con pantalones, sino también con vestidos y faldas. Estamos frente a quizás uno de los zapatos más cómodos para dominar el invierno de 2022 y 2023, y su capacidad para combinar con todo tipo de looks de diario es su gran baza.

Estos botines de Zara están confeccionados en piel, posee un tacón de 10 centímetros de altura y su cierre mediante cremallera en el lateral ayuda a que sea muy fácil ponértelo. Además, cuenta con una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Disponible en página web en tallas de la 35 a la 42, las más pequeñas ya están agotadas, gracias a su precio de 29,99 euros.

Botín cowboy piel Zara

Un calzado de lo más especial que, cuenta con muy poca disponibilidad en la página web de Zara (solamente el número 39), ya que cuenta con un precio de 19,99 euros. Es un zapato tipo botín cowboy de tacón hecho en piel, con acabado en punta y una altura de tacón de 9 centímetros.