Sfera ya tiene traje estrella que usarás para tu próximo evento

¿Eventos a la vista? Quizás quieras un look diferente y más versátil que los vestidos tradicionales que, aunque muy femeninos y favorecedores, ya no volveremos a usar. Para no gastar dinero en lo que te pones una sola vez, debes apostar por un traje, que podrás utilizar en otras ocasiones y ser la más elegante. Incluso puedes usarlo por separado para el día a día, si lo ves muy formal, se puede aprovechar mucho más e invertirás de forma inteligente tu dinero.

En colores sencillos o vivos, con estampados o con algún detalle que lo haga especial. Un conjunto de chaqueta y pantalón aporta sofisticación, glamour y un toque diferente para impresionar a los de tu alrededor. Además, es apto para todo tipo de cuerpo y edades.

No te vuelvas loca buscando, no te desesperes intentando conseguir el modelito ideal para tu próximo evento, porque ya lo has encontrado y está en Sfera.

Leer más: Los mejores vestidos largos de Mango con los que triunfar como invitada esta primavera

Conjunto traje Sfera

Sin duda, este es uno de los looks más favorecedores y elegantes que puede tener cualquier armario, por lo que este traje morado de Sfera es realmente una inversión digna para recibir la primavera con estilo.

La primera parte que compone este traje es una blazer de lino con solapas y cierre frontal con botones negros en contraste. El estilo cruzado luce muy elegante y sofisticado, además el hecho de que sea de lino es un gran argumento a favor de cara a la primavera, ya que es un tejido muy ligero que evapora el sudor. Puedes encontrarla en la página web de Sfera por 69,99 euros y está disponible en las tallas S a L.

La parte inferior es un pantalón de tiro alto en tejido fluido con cierre de corchete y cremallera ocultos. Es muy favorecedor, ya que alarga y adelgaza visualmente las piernas. También son estrechos en la cintura y rectos en las piernas, lo que permite una mayor libertad de movimiento. El precio es de 39,99 euros y se vende en las tallas 36 a 42, pero en la web solo está disponible en la talla 38.