Shein convierte en ‘low cost’ el vestido rojo con el que Cristina Pedroche ha roto todas sus reglas

A Cristina Pedroche le ha sentado muy bien Menorca y es que la isla te renueva por dentro y por fuera. La colaboradora regresó la semana pasada al trabajo con muchas cosas que contar, pero también con un espectacular bronceado. Si la presentadora está cada día más guapa, con su último ‘look’ aún más.

Para estrenarse en la mesa, la mujer de David Muñoz eligió un vestido rojo pasión o mejor dicho mini vestido, ajustado a su espectacular cuerpo.

“No suelo llevar este tipo de vestido ya pero hoy de repente me ha apetecido”, expresaba Cristina en sus redes sociales junto a la sexy imagen. Incluso sin estar de vacaciones en las islas logra darnos envidia, pero un poco menos.

La colaboradora ha compartido durante estas últimas semanas cientos de posados en Ibiza y Menorca a bordo de un lujoso yate que alquiló para la ocasión. También la vimos practicar yoga en su tabla de surf.

Si te encanta este vestido midi con escote y simulación de sujetador, Shein lo ha versionado y puedes encontrar esta prenda por solo 6 euros. Está en rojo pero también en todos los colores. Es un vestido ajustado de tejido canalé.

Cristina Pedroche llega pisando fuerte dando respuesta a las críticas

En ‘Zapeando’ hablaron de una noticia donde se criticaba a paramédicas británicas por hacer un twerking en una ambulancia y si alguien sabe de críticas y haters esa es Cristina Pedroche.

Por eso no dudó en hablar de este caso y del suyo en particular. “¿Qué está pasando, amigos? ¿no hay un problema muy grave con las redes sociales?”, preguntó Dani Mateo a los cuatro colaboradores presentes en el programa de La Sexta. “Hay cada vez más gente queriendo compartir cosas y cada vez hay más gente que odia a la gente que comparte cosas”, destacó Mateo.

“¿Cuál ha sido Cris el comentario que más te ha flipado? De decir, ‘esto, ya, no me lo puedo creer’. El que más loca te haya dejado en tus años de Instagram”, le cuestionó Dani Mateo a Cristina Pedroche. “¿A mí? No, es que no puedo ni verbalizarlo”, respondió la vallecana.

“No el más agresivo, sino de decir, ‘¿cómo’?”, apuntó el presentador del espacio. “La gente a veces estaba mal, pero yo cuando empecé a recibir muchas, muchas críticas, o sea, hace muchos años, porque ahora ya es una cosa loca, a mí me alteraba mucho, y me enfadaba porque decía ‘si no me conocen, ¿por qué me están diciendo esto?’ Me alteraba de verdad”, admitió la madrileña.

“Un día me hicieron un comentario muy malo, cuando una persona de mi familia estaba muy enferma, y pensé: ‘¿Qué tiene que tener esa persona en su cabeza para desearle el mal a otra persona que no conoce, que solo ve cuatro tontería en la televisión o cuatro chorradas en Twitter?’ Y pensé, ‘es que esta persona necesita un abrazo'”, reconoció la aficionada del Rayo Vallecano ante las risas de Valeria Ros.

“Lo digo de verdad. La gente que critica tanto, en el fondo, es porque se siente sola y está mal. Algo en su vida está mal. Habría que analizar qué le está pasando a la gente para que algo le genere tanto odio”, ha argumentado para concluir Cristina Pedroche.