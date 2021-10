Pilar Rubio ya está en París después de varias semanas intensas de duro trabajo. La colaboradora tenía varios compromisos por resolver, entre ellos la preparación de su nuevo libro. Después de varios meses desde que Sergio Ramos se trasladó a la capital francesa, esta semana ha sido ella quién ha abandonado la casa de Madrid para estar con los suyos. La madrileña ya se ha dado un paseo por las calles parisinas con sus mejores ‘looks’ y tenemos que decir que se ha adaptado perfectamente a la moda de los francesas. Incluso los mejores diseñadores la podrían fichar como modelo.

De hecho, Pilar Rubio ya se ha tomado una sesión de fotos en Ópera. Se paseó con un albornoz y acaparó la atención de miles de curiosos. No sabemos exactamente para que firma es esta campaña publicitaria, tal vez para una revista. Lo que está claro es que Pilar Rubio es una de las mujeres más importantes de nuestro país. Desde que el futbolista fichó por el PSG, sus redes sociales y su imagen creció aún más. Ya acumula más de 6 millones.

Por eso, cada vez que hace alguna publicación nos deja sin palabras en sus redes sociales. Aún recordamos su posado en una calle de París con una gabardina en una tonalidad violeta. La presentadora se apoyaba a la mesa de un restaurante, aparentemente cerrado y nos enseñaba su voluminoso abrigo.

De 995 a 15 euros, la gabardina de Pilar Rubio que todas quieren tener

Éste causó sensación y hemos averiguado que es de la firma Kenzo. No obstante, no está hecho para todos los bolsillos. Cuesta la friolera cifra de casi 1.000 euros, en concreto, 995 euros. No obstante, ya sabéis que nosotros tenemos soluciones para todo y os traemos una versión ‘low cost’ de Shein. Es una gabardinas con abertura lateral de cuello con solapa. Está en todas las tallas y también en color lila. La diferencia es su precio, ésta solo 15 euros. Irás glamurosa y con estilo. También podrás darte un paseo por París con lo que te ahorras.