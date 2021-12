Son de Primark y se han convertido en virales porque Paula Echevarría los ha convertido en un básico de su día a día en Madrid

Paula Echevarría es todo un referente en moda para nosotros. Estamos siempre muy pendientes de sus redes sociales. La asturiana se ha convertido en toda una ‘it girl’ con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales. Cada día muestra el modelito completo que elige para su día a día. Cuando está en casa posa en una de las paredes blancas de su hogar. Miguel Torres es su fotógrafo personal.

Paula Echevarría conquista con su último ‘look’ del street style

No sabemos como lo hace, pero Paula Echevarría siempre está muy acertada y consigue vender todos los trapillos que se pone. Los agota en horas. Así que ojo a su nueva adquisición de Primark. La actriz apuesto de nuevo por los vaqueros, unos básicos en su armario y cada día en el de más gente. Son imprescindibles por ser atemporales y versátiles. Es una prenda para esos días en los que no sabes que ponerte o no encuentras la combinación exacta. Echevarría ya le ha dado varios giros a estos pantalones.

Se trata de un pantalón vaquero pitillo de Primark con aberturas hasta casi el suelo que lo convierten un efecto campana. Paula los combina con unas preciosas zapatillas deportivas blancas básicas de la firma Adidas y una sudadera azul de su propia firma Space Flamingo.

Hemos estado buscando como locos por Primark para ofrecerte el mismo pantalón que Paula usa para su día a día en Madrid pero no ha habido suerte. Ya no está en su colección. No obstante, ya sabéis que en Primark es probable que tengan en stock en alguna tienda, así que no desesperes, sino hay infinidad de modelos similares, aunque este con aire de los años 80 nos ha encantado.