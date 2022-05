Las uñas perfectas para el verano por 4,50 en Mercadona

El verano con la playa o la piscina hace que el esmalte de las uñas dure perfecto mucho menos tiempo una opción para lucir unas bonitas uñas durante más tiempo son las uñas postizas en Mercadona tienes el kit para hacerte las en casa por menos de 5 euros.

Con una sorprende fácil aplicación este pack te salvará desde ocasiones más especiales como bautizos o comuniones cuando no has tenido tiempo de organizarte hasta tu próxima cita. Lo más importante es elegir los tips que se ajusten al tamaño de nuestra uña desde Mercadona explican que si no encontramos uno de nuestro tamaño podemos usar uno más grande y luego lime los laterales.

Este producto de Mercadona viene con veinticuatro uñas divididas en dos grupos de tamaños. Es decir, hay 10 y 10, en donde un grupo es un poco más grande que las otras diez, por supuesto, respetando la línea de cada uno de los dedos de la mano. Esto viene genial para aquellas que tienen las manos grandes.

Las uñas de Mercadona son muy flexibles y con un tono rosado muy natural y elegante. Otro puntazo es que viene con un palo de naranjo que te ayudará a colocar las uñas, empujando las cutículas antes de colocar la uña. Pero que no se te ocurra pasar del palito y cortarlas de otra manera ya que casi seguro que entonces tus uñas ser convertirán en un foco de infecciones.

También trae una lima, una aguja y un tubo de pegamento. Para aplicar este producto de Mercadona primero hay que abrir el pegamento con la aguja y aplicarlo en el interior del tip. Después se tiene que colocar en la uña pero hay que tener mucha precaución de no dejarse bolsas de aire ya que esto puede causar infecciones. Y se presiona entre 5 y 10 segundos.

No se recomienda usar este producto de Mercadona más de 10 días y después lo mejor es que las uñas descansen otros 10 días.