Va camino de convertirse en el top ventas de Bershka para Nochevieja porque convierte el dragón en animal print

Faltan tan solo 48 horas para despedirnos del 2021. O la segunda parte del 2020, todo según se mire. Esperemos que este 2022 no sea una tercera parte y podamos recuperar algo de normalidad. Aunque las restricciones se han apoderado de nuestra vida tras el considerable aumento de contagios por la variante Ómicron, no vamos a dejar de celebrar la Nochevieja, aunque sea en casa y con menos personas. Es un día muy festivo y no es para menos. Queremos ir impecables y muy elegantes, con nuestras mejores galas.

Bershka pone la nota esta Nochevieja con un vestido para cada día

Si quieres ir a la última moda el 31 de diciembre decántate por un vestido con estampado o animal print. Los estampados se han vuelto a poner de moda y contra más coloridos mejor. Las principales marcas ‘low cost’ están dispuestas a poner mucha luz a sus prendas en otro invierno triste marcado por la pandemia.

Te presentamos un vestido que está triunfando en Bershka por su animal print que bien parece sacado de Asia por su estilo dragón. Es una prenda que se impone en ventas por ser versátil y atemporal a pesar de su toque fantasioso. Triunfarás en un día festivo, pero perfectamente puedes sacarle partido en tu día a día.

Es uno de los vestido más económicos y que más nos puedes ofrecer. Tan solo 22,99 euros. Una auténtica ganga. La prenda está diseñada con un estampado de dragones, encontramos varios recorriendo cada centímetro de tela. Diseñada en un color rojizo que representa el fuego en una base de color negro con transparencias. Con cuello alta, mangas largas y un corte por debajo de las rodillas. Ideal para combinar con unos botines. Ahora mismo está disponible en todas las tallas y por solo 25 euros.