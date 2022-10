Los vaqueros de tiro medio más estilizadores son de Bershka por menos de 20 euros

No hay nada que un buen vaquero no pueda solucionar. Y a pesar de que existe un gran debate que gira en torno a qué talle es el mejor: el vaquero de tiro alto o el vaquero de tiro bajo, lo que puede que no sepas es que la mejor solución se encuentra a medio camino, en los pantalones vaqueros de tiro medio.

Aportan lo mejor de los dos mundos: practicidad y moda. Son cómodos, favorecen a todo tipo de siluetas, edades y estilos y, si lo escoges con corte recto, se convertirán en esos pantalones que nunca (jamás) pasan de moda. Una de sus mayores ventajas es su atemporalidad.

Por ello, hay jeans que llevarás a diario y además son baratos. Son los vaqueros de Bershka que vas a querer desde este momento. Hay muchos colores a elegir y no sabrás cuál quedarte.

Vaqueros Bershka

Este vaquero de diseño jegging de Bershka será todo lo que necesites para completar tu armario de invierno. Por otro lado, combinan con toda clase de básicos, recogen la cintura sin acentuar en exceso las caderas y los encontrarás en toda clase de colores, tonos y acabados. Por un lado, el color azul claro que sienta bien de todas las formas, tanto con zapatos de tacón y deportivas, es uno de los más informales.

En azul es tanto deportivo como más formal y elegante. Es fantástico para una cena o bien cuando queremos ir a la oficina. El azul lavado entonces lo combinas con jersey en blanco, con deportivas negras o bien botines. El color negro es uno de los más versátiles. Te los plantas tanto con deportivas en blanco como con aquellas botas en diversos colores y blazer a juego.

El tiro recto es la mejor opción que aúna comodidad y mucho estilo. Potencia tus caderas a la vez que recoge la cintura, por lo que siempre te verás estilizada. Además, añade longevidad a tu figura y lo puedes conseguir por tan solo 15,99 euros en la tienda.