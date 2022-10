Este bolso shopper de Tous cuesta menos de 70 euros en El Corte Inglés

Si hay algo que queremos cambiar lo primero cuando llega esta época del año, aparte de los zapatos, es el bolso. Pasamos de las cestas veraniegas, los bolsos pequeños, las bandoleras, a los bolsos de tonos neutros, más grandes para llevar todo lo que queremos, cartera, llaves, agenda, móvil e incluso el portátil. Por eso es vital que demos con uno clásico, que nos aporte estilo, y no nos haga gastar demasiado.

Aún quedan rebajas en muchas firmas, y la mid season está activada en numerosas tiendas, entre ellas El Corte Inglés, que hace ya unos remates de rebajas para que podamos encontrar el bolso ideal. Y así ha sido: un bolso tipo shopper bag de Tous.

Bolso shopper Tous

Es un bolso grande, tipo shopper de color lila, es sostenible, lleva una carterita dentro y es de Tous. Y estas rebajas de El Corte Inglés dejan este bolsazo que costaba 99 euros con un descuento tal que ahora, rebajado, cuesta 69,30 euros.

A la vista está, el principal atractivo de este fabuloso bolso es su impresionante color lila que acapara todas las miradas y que se enmarca dentro de las últimas corrientes estilísticas que han coronado a esta tonalidad como la preferida de las expertas para el otoño e invierno. Una serie de atributos que lo hacen único estéticamente hablando, aunque también es un diez a nivel funcional.

Materiales de calidad, un diseño de tendencia y un precio del todo asequible son algunas de las cosas que han convertido a este bolso en el nuevo must have de las que más saben de moda que lo están adquiriendo en masa, por lo que no tardará en agotar stock.

Que si lo piensas, es casi el precio de otros diseños de firmas low, que no son este nivel ni de firma española ni de garantía de estilazo y calidad. Un bolso de Tous es un tesoro en tu armario, y por eso El Corte Inglés ayuda a que lo logremos.