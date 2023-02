Si quieres llamar la atención: este bolso de Tous es la apuesta perfecta por menos de 60 euros

Los bolsos son el complemento perfecto para tu look. Se trata del toque que le agregas a tus prendas para hacerlas más casual o elegante. Pueden ser auténticos protagonistas del estilo básico y te permiten seguir las tendencias sin demasiados quebraderos de cabeza. Pues bien, el bucket bag o bolso bombonera es uno de los bolsos más trendy de esta temporada y se convertirá en tu nueva obsesión, porque con él llamarás la atención de todas.

Este bolso es en realidad un clásico, porque las firmas siempre han tenido este diseño en su colección temporada tras temporada. Sin embargo, en las últimas semanas este modelo se ha convertido en el favorito de Tous. Como ya sabes, ha cambiado su logo, el oso y ha creado nuevos diseños para llegar a un público más joven, con ello ha creado una línea mucho más asequible y ahí es donde hemos podido encontrar este bolso en El Corte Inglés.

Bolso bombonera Tous El Corte Inglés

Se trata de un bolso bombonera de tamaño mediano, no un bolso para el móvil ni nada por el estilo, es un bolso para llevar al trabajo, además de que con él crearas un look casual y sofisticado. Tener un bolso así ya con el nuevo logo de la empresa española Tous a un precio tan bajo… Estamos que no nos lo creemos. Este nuevo bolso bombonera de Tous cuesta 59 euros, es de nueva temporada y no, no cuenta con descuento. Sorprende, ¿verdad?

Presenta un diseño de saco en color crudo hecho de poliéster reciclado con todos los maravillosos detalles que nos hacen amar el diseño de este modelo: cierre con cordón ajustable y asa fija de mano. Estamos seguras de que este bolso elevará cualquiera de nuestros outfits que llevemos con él.

No esperabas encontrar un bolso de Tous a un precio tan bajo, ¿verdad? Sí, nosotras aún estamos sorprendidas. Es un buen bolso de una firma española con historia y calidad, sabemos que va a durar muchas temporadas en tu armario.