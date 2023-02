La joya de Tous por la que vale la pena invertir, disponible con un 33% de descuento

En el día a día y sobre todo en ocasiones especiales, las joyas son muy importantes para dar un toque final elegante a cualquier look, y no cabe duda de que pueden hacer mucho incluso con un look sencillo. Hoy os mostramos una nueva joya del outlet de Tous que ha cosechado éxitos de ventas gracias a su bonita estética y sus increíbles descuentos… ¡Corre, Corre!

Tous es una de las marcas españolas de joyería con más éxito de las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que sus joyas y diseños traspasan nuestras fronteras. La firma catalana llama la atención con diseños que a menudo cuentan con el legendario oso, conocido en todo el mundo.

Colgante grande sketx Tous

Se trata de un collar grande Sketx de primera ley, un precioso collar firmado por un oso de 3,2 cm, en este caso un oso tridimensional con cara, muy original.

Este fantástico colgante de Tous es una pieza preciosa y contemporánea de plata de primera ley con un baño de oro de 18k de 3 a 5 micras de espesor sin metal intermedio. Está disponible en diferentes acabados: gris plata, dorado, rosa o negro. Con un peso de 102 g, ten en cuenta que solo se incluye el colgante, no la cadena, pero puedes unirlo a cualquier cadena que tengas en casa y creas que puede funcionar bien.

La técnica utilizada para crear esta piedra preciosa es el electroforming sin núcleo y esta pieza cuenta con todas las certificaciones de calidad que siempre acompañan a las joyas Tous. Se trata de un colgante de la colección Sketx, creado para celebrar el centenario de la marca, que presenta detalles en una variedad de metales, algunos incluso engastados con diamantes.

Tanto si quieres hacerte una joya muy especial para ti como para regalar, este colgante Tous será una de tus mejores opciones, sin duda y aún más atractivo, con el 33% de descuento y un precio final de 113 euros.