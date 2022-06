Simplemente necesitas el vestido de tul y crochet de Zara

Este vestido de Zara ha sido amor ha primera vista y más verlo sentimos que lo necesitamos y la nueva temporada de Zara ha sido la culpable de este nuevo flechazo. Un vestido blanco que nos hace soñar con las vacaciones de verano.

Este flechazo de Zara es un vestido midi blanco combinado de encaje, tul y crochet de Zara. El color blanco y todos esos detalles nos hacen soñar con unas vacaciones de estilo mediterráneo, Ibiza, Marbella, todos gaditanos como la canción de Carolina Durante. Los diseñadores han reunido en una sola pieza de largo midi y de tirantes: encaje, tul y crochet. Una combinación que al principio puede chocar pero en cuanto ves este vestido te das cuenta de que mezcla de diferentes tejidos aparentemente tan diferentes con una gran sutileza. Han hecho que este vestido de Zara sea un vestidazo.

Cuando ves su precio es verdad que echa un poco para atrás y hace que nos lo replanteamos porque tengamos algo claro es muy difícil que llegue a rebajas. Pero es que realmente es una inversión de moda en toda regla. Se trata de una pieza de lo más versátil y tenemos clarísimo cuántos looks podemos crear con él. Y es que este vestido midi combinado de encaje, tul y crochet de Zara es una apuesta segura este verano.

Después de asustar con el precio, decir que la cifra no supera los tres ceros realmente su precio es de 69.95 euros. Este vestido nos lo imaginamos en un entorno ideal, si eres de las que veranea en el norte con una cazadora vaquera no pierde ni un punto de elegancia. Pero si eres de las que veranea en el sur no hace falta que te digamos que no vas a necesitar chaqueta.

Y aunque este vestido no necesita mucho y con unas cuñas marrones tienes un look ideal para cualquier sarao veraniego con amigos, si le quieres dar un poco más de vidilla lo puedes combinar con unas sandalias en algún tono colorido como el verde.