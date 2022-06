El increíble vestido de Zara que ya tiene lista de espera

En plena temporada de bodorrios es muy probable que ante tanto acontecimientos ya estés cansada de pensar que ponerte. Si ya te has quedado sin inspiración hemos encontrado el vestido más increíble de Zara que está arrasando entre las amantes de la marca.

Los meses de verano son los favoritos de los novios para su gran día, si estás buscando un vestido apto para el calor, sofisticado y barato tienes que seguir leyendo por que este vestido de Zara cumple con todo eso. Y es que aunque en verano solemos preferir diseños más informales y fresquitos está opción combina perfectamente sofisticación y ligereza.

Concretamente el diseño de Zara del que hablamos, es un vestido midi, de corte asimétrico, en tejido satinado y en color verde lima. Uno de los colores más top de está temporada. Aunque tiene un gran problema y es que no para de agotarse, algo que no nos sorprende. Actualmente vuelve a no estar disponible en su pagina web pero si te ha gustado tenemos una muy buena alternativa.

En la propia web de Zara hemos visto una muy buena alternativa y encima está de rebajas. Se trata de un vestido de escote pico y manga corta ancha, con bajo con aberturas laterales, satinado y también en color verde. Con un descuento del 30% este vestido cuesta solo 19.99 euros.

Aunque también tenemos una mala noticia este vestido está en las últimas por lo que silo quieres no esperéis mucho o se acabará agotando del todo. Este vestidazo de Zara tiene muchas posibilidades, con unos zapatos naranjas o morados es una gran opción y si ya lo conjuntas con un bolso un poco especial que le de un poco más de vidilla no puede ser una opción mejor. En Zara o Parfois tienes diseños con mucha gracia.

Este modelo de Zara tiene un diseño muy sencillo por lo que cambiando los accesorios parecerá completamente otro.