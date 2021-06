Zara adelanta las rebajas de verano en España: nueva fecha confirmada

Desde siempre ha habido dos periodos de rebajas por excelencia en las habituales tiendas de moda. Estos son el de invierno, que empiezan en enero, y las de verano, que dan el pistoletazo de salida en julio.

No obstante, cada vez son más las marcas que adelantan la fecha de inicio de las rebajas a antes del 1 de julio. Un fenómeno que se acentuó el año pasado. Y es que la mayoría de marcas buscaron la forma de hacer buenas cajas tras varias semanas con las tiendas cerradas por el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

Zara adelanta las rebajas

Así, tiendas como Zara pusieron en marcha las rebajas cuando todavía corría el 25 de junio. Y este año repetirá la operación. Según confirman varios medios especializados, este año Zara activará los descuentos el miércoles 23 de junio en la web y el viernes 25 de junio en tiendas. Es la forma de volver a hacer caja después de un invierno marcado por el COVID-19.

Y no solo en Zara. También en todas las tiendas de Inditex Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, etc. De hecho, a día de hoy ya puedes encontrar algunos precios especiales.

Zara

Zara no es la única que ya ofrece descuentos

Pero hay más. Otras marcas previsiblemente también adelantarán las promociones. Mango es una de ellas. El año pasado empezaron el 18 de junio. Y también puedes encontrar ya algunos precios rebajados.

H&M también ha empezado a ajustar precios. Y la campaña oficial de rebajas apunta a que empezará el 20 de junio.

Otra de las que adelantará las rebajas es El Corte Inglés. El año pasado las puso en marcha en la web el 24 de junio y el 25 en las tiendas. Y este año seguirá la misma tendencia.

Por último, las tiendas de Tendam también arrancarán antes. El año pasado fueron los más madrugadores, poniendo en marcha las rebajas entre el 12 y el 20 de junio.