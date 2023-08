¿Festival a la vista? ZARA tiene las sandalias metalizadas ideales, ¡por menos de 10 euros!

Cuando decidimos confeccionar o renovar nuestro fondo de armario, el calzado y los complementos juegan siempre un papel primordial a tener en cuenta y Zara tiene algunas propuestas que te encantarán. Este tipo de accesorios son los que consiguen dar el toque definitivo a nuestro estilo y se pueden combinar para dar personalidad y originalidad a nuestros mejores looks.

No solo debemos tener en cuenta accesorios sencillos para todo tipo de ocasiones, sino que también hay una sección de nuestro armario que no siempre tenemos en cuenta y que puede ser el toque definitivo para esas ocasiones más especiales. Estamos hablando de los looks pensados para esas noches de fiesta o festivales de verano.

Las sandalias metalizadas de Zara con las que arrasar en tus mejores fiestas

Suelen ser los estilos más atrevidos y rompedores y es por ello que estas sandalias de Zara pueden ser lo que estás buscando para conjuntar con tus mejores outfits de sábado noche. Se trata de un zapato tipo sandalia de tacón estilo cuña con una altura de 6 centímetros, por lo que son cómodos de llevar y muy estilosos.

Cuenta con dos tiras finas cruzadas en la parte delantera y un acabado en punta redonda. El cierre es mediante hebilla en la zona del tobillo, muy sencillo de utilizar y con una sujeción firme y confortable. Cuenta con un diseño metalizado que es de lo más llamativo de este calzado que sin duda te hará brillar en las mejores fiestas

Una de las partes más destacables es su tacón tipo cuña con forma asimétrica, que le da un toque moderno y diferente. Está diseñada para ofrecerte el mayor confort en un calzado juvenil y rompedor. Podrás encontrar estas sandalias en color plata metalizado o en morado para combinar con tu estilo o tus outfits más atrevidos de este verano.

Están disponibles ya solamente de las últimas tallas y han comenzado a agotarse en la página web, ¡por lo que no tardes en ir a buscarlas a tu tienda física de Zara más cercana! ¡Ya están agotando existencias! Podrás encontrarlas ya únicamente en color metalizado plateado con un descuento del 74%, a un precio de tan solo 9,99 euros.