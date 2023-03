Zara ha rebajado el chaleco acolchado que da un toque sofisticado a tu look

Por fin, notamos que la primavera ya está aquí. Aunque todavía quedan días con lluvia y frío, ya estamos disfrutando de momentos de sol en la mayoría de las ciudades. ¡Y qué alegría! Es hora de sacar del armario nuestra ropa más primaveral y visitar nuestras tiendas de moda favoritas para completar nuestra colección.

Sin embargo, antes de decir adiós a los abrigos, hay que pasar por el entretiempo. Las buenas temperaturas llegan a nuestras vidas, pero antes tenemos que soportar un último empujón con el típico frío primaveral, no tiene nada que ver con el frío de invierno, no hace falta llevar muchas capas, pero es recomendable llevar ropa exterior más fina, sobre todo a la madrugada o al atardecer cuando el sol aún no ha salido o se está yendo.

Como se trata de una temporada rara, en la que no sabemos muy bien que prendas utilizas, las propias tiendas de ropa, como Zara, nos ayudan lanzando diferentes prendas para el entretiempo. Un ejemplo es este chaleco largo acolchado, que por cierto está ahora con un 42% de descuento.

Leer más: Zara tiene un mono largo que podrás utilizar tanto para eventos como para ir a la oficina

Chaleco acolchado capucha Zara

Este chaleco largo acolchado de Zara es todo lo que necesitas hasta que nuestra querida primavera entre en acción y nos permita salir a la calle sin abrigos ni calcetines. Su principal característica es que no tiene mangas, lo cual es perfecto, ya que necesitamos algo de abrigo, pero no es que nos dé tanto calor. Cuenta con forro y capucha, también nos gusta mucho porque es largo.

Lo mejor de este chaleco acolchado de Zara es que ahora tiene hasta un 42% de descuento, antes valía 39,95 euros, ahora te lo puedes llevar a casa por solo 22,99 euros. Vamos, que por el precio que tiene ahora lo puedes conseguir en los dos colores diferentes en los que viene, negro y visón, disponible desde la talla XS a la XXL.