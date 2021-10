Zara convierte en low cost las zapatillas clásicas de Nike

Con la llegada del otoño nos despedimos de las sandalias para dar la bienvenida a un calzado cerrado que no proteja del frío. La mejor opción, sin duda, son las deportivas. Son cómodas y muy versátiles. Además, ahora las puedes elegir estilo bota, que son tendencia esta temporada. Zara acaba de lanzar unas a su nueva colección inspiradas, por su estilo, en las famosas Nike clásicas.

Si eres de las que sigue las tendencias y ama los modelos clásicos que vuelven año tras año, seguro que conoces las Nike Air Force 1. Tanto en la versión zapatilla, como en su versión bota, que es la que os mostramos a continuación, las Nike Air Force 1 Mid. Este calzado llegó a las estanterías en los 80 con una buena acogida, no obstante, no fue hasta los 90 y los 2000 cuando se popularizó. Son esas zapatillas que necesitamos para todo y especialmente para aquellos días en los que no sabemos que ponernos.

Zara versiona unas Nike clásicas y triunfa

Son unas de las zapatillas más famosas e icónicas, por este motivo Zara les ha echado el ojo, nunca falla. Primero fue Pull&Bear la que lanzó una versión ‘low cost’ de unas Nike, y ahora ha sido Zara. Ya se han convertido en una de las mejores zapatillas de la temporada.

Las zapatillas de Zara que versionan a las de Nike son un modelo abotinado en contraste de color. A diferencia de las Nike Air Force 1 no son de color blanco, sino de un color beige, una tonalidad que viene pegando fuerte esta temporada. También se puede encontrar en un violeta.

La bota cuenta además con una punta perforada así como un cierre superior de velcro, estos detalles de su diseño son idénticos a los de las Nike Air Force 1. Zara ha conseguido un diseño bastante similar con pequeñas modificaciones. Son unas zapatillas perfectas para tus ‘looks’ de ‘street style’.

Te quedarán genial con unos pantalones anchos, incluso con un vestido midi o una falda combinada con una blusa. Ahora mismo están todas las tallas disponibles, de la 35 a la 41. Su precio es de 39,95 euros.